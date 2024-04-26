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車手幣商團涉洗錢2億贓款 北檢今起訴9人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北地檢署查出，有6名車手團成員自稱個人幣商，用個人帳戶收受詐騙集團贓款後，臨櫃提領百萬現金，藉由假交易契約及對話紀錄，躲避查緝。檢方查出，約有2億元贓款流向相同的電子錢包內，今依涉嫌加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌，起訴6名幣商車手、2名上游幣商及1名提供帳戶者。

檢方查出，本案詐團將贓款層層轉匯，最終匯入6名車手帳戶中，再由6名車手臨櫃提領數十萬至上百萬的現金。銀行察覺車手們頻繁地提領鉅款，情況並不尋常，便通知警方到場處理。

不過，面對警方詢問時，車手們均自稱個人幣商，出示已備妥的假合約、假對話紀錄、假KYC等資料，稱因為收到客戶的款項，才需要領錢、買幣，再將虛擬幣打入指定錢包，一切都是正常交易，藉此閃躲查緝。

檢方持續偵辦，陸續清查搜索約談涉案車手，車手辯稱，僅幫忙客戶買賣虛擬貨幣，不認識詐團。檢察官羅韋淵分析虛擬貨幣交易流向發現，本案車手自2022年12月至2023年8、9月間，經手不法款項約2億元，且金流來源大多相同，最終多數又再匯入相同的錢包地址。

車手因無法解釋虛擬幣的來源及流向為何會相同，或並不熟悉虛擬幣相關知識，便坦承犯行。檢方今偵結，依涉嫌加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌，起訴6名幣商車手、2名上游幣商及1名提供帳戶者，共9人。本案6名幣商車手均在押中。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

虛擬貨幣 贓款 車手

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