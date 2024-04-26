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公然侮辱罪合憲 法界：案量未減少且不容易成罪

中央社／ 台北26日電

憲法法庭今天做出113年憲判字第3號判決，認定公然侮辱罪合憲，但限縮適用範圍。情境示意圖。圖／Ingimage
憲法法庭今天做出113年憲判字第3號判決，認定公然侮辱罪合憲，但限縮適用範圍。情境示意圖。圖／Ingimage

憲法法庭今天做出113年憲判字第3號判決，認定公然侮辱罪合憲，但限縮適用範圍。法界認為，合憲仍代表案件量不會減少，往後案件偵審結果多為不起訴處分或無罪，不容易成罪。

憲法法庭做出113年憲判字第3號判決，公然侮辱行為如按個案之表意脈絡，對於他人之社會名譽或名譽人格造成逾越一般人可合理忍受之損害，且經權衡非有益於公共事務思辯等而不具正面價值，於此範圍內處罰「合憲」。

1名基層檢察官認為，按照實務狀況，偵查或審理公然侮辱案件時，若查知被告習慣使用「髒話口頭禪」，或告訴人實為爭端引發者，多半會做出不起訴處分與無罪，即使公然侮辱罪合憲但限縮適用範圍，對未來偵審案件的影響不大。

此名檢察官也指出，公然侮辱罪的法益侵害和刑度較低，往後偵審案件時，依據憲判要旨，必須權衡被告的言論自由與公共利益等，考量的層面會更廣泛。

這名檢察官表示，台灣訴訟成本不高，民眾為了捍衛權益、自證清白，多會透過提告來救濟，也可能耗費較多的司法資源與公共利益，即便限縮適用範圍，判決合憲仍代表案件量不會減少，但案件偵審結果可能不起訴處分或無罪。

1名曾為司法官的資深律師則指出，站在民眾的立場，例如媽媽帶小孩去看病，但藥單上被寫下「媽媽是婊子」等侮辱性字眼，若民眾提出公然侮辱罪告訴，也應是合理且符合常情。

這名律師也表示，大法官針對掌握優勢聲量的網紅、名嘴、媒體人等，自願性拍片或於節目發言時涉及公開羞辱特定的人士，則認為應負起較大的責任，此類「網紅條款」，提升對部分特定人士的刑事制裁，也不會助長網路霸凌

公然侮辱 檢察官 網路霸凌

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