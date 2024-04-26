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新莊分局派出所1員警替詐團偷查個資 1收押1交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊分局一名王姓派出所員警，涉嫌與疑似詐騙集團曾姓成員勾結，利用公務電腦登入警政署警政知識聯網單一簽入應用系統，點選165反詐騙系統平台，查詢警示帳戶通報情形、受理案號、被害人姓名及帳戶等資料。新北地檢署昨指揮廉政署搜索約談王、曾2人，訊後依涉犯貪汙、公務員洩密及違法蒐集個資、圖利、詐欺等罪，將王員羈押禁見，曾男則以30萬元交保。

檢廉調查，王員自2021年底起，以警用系統查詢上述民眾個資後，以通訊軟體洩漏給曾男，轉傳給詐欺集團使用並收賄。王員另以警用查詢系統查詢被害人地址、刑案資料、行蹤後，供曾男作為催討債務等用途。

檢廉昨兵分8路，前往王、曾的辦公室及住所進行搜索，查扣2人用來聯絡的手機和疑似藏放賄款的冷錢包。檢察官複訊後，將王員依涉犯貪汙、公務員違背職務收賄及洩密、公務員包庇犯罪組織、詐欺等罪，向法院聲押獲准。至於曾男則依貪汙、對公務員違背職務行賄、詐欺及違反個資法，由檢察官諭知交保30萬元。

新北市新莊分局一名王姓派出所員警，涉嫌與疑似詐騙集團曾姓成員勾結，偷查民眾個資遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
新北市新莊分局一名王姓派出所員警，涉嫌與疑似詐騙集團曾姓成員勾結，偷查民眾個資遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

公務員 詐欺

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