快訊

傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

台商返台資金活水注入房市、創造上兆元潛在購買力？央行發聲了

獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免尷尬用「便利貼」交換意見 嘉義首件國民法官案判決出爐

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

去年嘉義縣東石鄉張姓男子涉嫌酒駕撞死女騎士案，為嘉義地院首件國民法官案，連續3天開庭審理今天審結，宣判刑期3年6個月。審判長張志偉在審判後出席記者會，分享審理過程中利用「便利貼」，讓國民法官提出意見，避免大家尷尬不敢表達。

受命法官張志偉說，為避免國民法官不敢表達，讓大家把想法寫上「便利貼」，起初分為3種顏色便利貼，象徵有利、不利和中立，但擔心大家互看顏色，不敢發表其他類型意見，最終決定統一顏色，審判後累積厚厚一疊討論便利貼。陪席法官鄭諺霓說，應有破百張。

去年元月19日晚間，48歲張男駕駛小客車行經嘉義縣東石鄉166縣道4公里處，與機車發生車禍，造成45歲女騎士鄭婦送醫不治。張男酒測高達每公升0.89毫克；死者鄭婦頭部重創、全身多處骨折，死因為創傷性休克，張男涉犯刑法酒後駕車致人於死的公共危險罪。

張志偉說，案件爭點在「是否自首」，結論都認同辯方觀點。被告雖起初否認犯罪，但他在警方沒有確切證據、只有主觀認定犯罪時，就在犯罪現場認罪；且被告賠償300萬元達成和解，也納入遺族到庭陳述心情，在兩相權衡後，最後多數決得出3年6月刑度。

張志偉指出，因為被告符合自首要件，也有賠償達成和解，減刑處斷行1年6個月至9年11個月，以此為標準先確認責任上限，再考量社會復歸、家庭因素、個人品行等程度，刑度無法與其他案件類比。感謝檢辯攻防順暢，讓國民法官吸收能力更佳，訊問時更能充分提問。

張志偉也說，國民法官私下分享晚上回家沒辦法睡覺，想案情想到凌晨2點才睡著，替這些國民法官感到驕傲，辯方律師張道周對國民法官法很熟悉，檢察官及法官不再是「武器不對等」狀態，而是扎實、詳細地讓檢辯雙方落實證據爭辯，無辯護人較弱勢情況。

6名國民法官今天審判後未出席記者會，不具名方式由法官代為發表感想。他們各自分享，起初對國民法官制度一無所知，過程中認識法庭運行過程，因審判過程中內心很掙扎，感到責任重大，也深刻體會「法律很難、判決更難」，認為法官真的很難為。

嘉義地院首件國民法官案今天審結宣判刑期3年6個月，審判長張志偉（中）在審判後出席記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義地院首件國民法官案今天審結宣判刑期3年6個月，審判長張志偉（中）在審判後出席記者會。記者黃于凡／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 國民法官

相關新聞

交保三天首出庭！郭哲敏怨電子腳環蓄電差 睡到一半被電話叫醒查行蹤

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院日前23日裁定讓他以5000萬...

周處除三害現實版？詐騙集團鄉下開精舍「洗腦信徒捐款」 吸金上億蓋新屋

宜蘭壯圍鄉林淑芬母女，涉嫌成立宗教組織以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，協助「ACE」詐騙案主嫌林耿宏操縱詐騙直銷團隊「IM...

避免尷尬用「便利貼」交換意見 嘉義首件國民法官案判決出爐

去年嘉義縣東石鄉張姓男子涉嫌酒駕撞死女騎士案，為嘉義地院首件國民法官案，連續3天開庭審理今天審結，宣判刑期3年6個月。審...

內神通外鬼！員警「洩警示帳戶個資」給催債男 警局震怒：記兩大過免職

新北市新莊警分局王姓員警，涉嫌於2021年年底利用公務電腦查詢警示帳戶相關資訊，並將資料傳給曾姓男子收賄。日前檢警追查一...

新莊分局派出所1員警替詐團偷查個資 1收押1交保

新北市新莊分局一名王姓派出所員警，涉嫌與疑似詐騙集團曾姓成員勾結，利用公務電腦登入警政署警政知識聯網單一簽入應用系統，點...

台北市14警分局長對死刑存廢表態了 全部舉手贊成死刑

憲法法庭日前開庭辯論37名死囚提出的「死刑釋憲案」，激辯5小時，最快3個月內判決。針對死刑存廢，台北市議會警政衛生部門今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。