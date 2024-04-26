避免尷尬用「便利貼」交換意見 嘉義首件國民法官案判決出爐

去年嘉義縣東石鄉張姓男子涉嫌酒駕撞死女騎士案，為嘉義地院首件國民法官案，連續3天開庭審理今天審結，宣判刑期3年6個月。審判長張志偉在審判後出席記者會，分享審理過程中利用「便利貼」，讓國民法官提出意見，避免大家尷尬不敢表達。

受命法官張志偉說，為避免國民法官不敢表達，讓大家把想法寫上「便利貼」，起初分為3種顏色便利貼，象徵有利、不利和中立，但擔心大家互看顏色，不敢發表其他類型意見，最終決定統一顏色，審判後累積厚厚一疊討論便利貼。陪席法官鄭諺霓說，應有破百張。

去年元月19日晚間，48歲張男駕駛小客車行經嘉義縣東石鄉166縣道4公里處，與機車發生車禍，造成45歲女騎士鄭婦送醫不治。張男酒測高達每公升0.89毫克；死者鄭婦頭部重創、全身多處骨折，死因為創傷性休克，張男涉犯刑法酒後駕車致人於死的公共危險罪。

張志偉說，案件爭點在「是否自首」，結論都認同辯方觀點。被告雖起初否認犯罪，但他在警方沒有確切證據、只有主觀認定犯罪時，就在犯罪現場認罪；且被告賠償300萬元達成和解，也納入遺族到庭陳述心情，在兩相權衡後，最後多數決得出3年6月刑度。

張志偉指出，因為被告符合自首要件，也有賠償達成和解，減刑處斷行1年6個月至9年11個月，以此為標準先確認責任上限，再考量社會復歸、家庭因素、個人品行等程度，刑度無法與其他案件類比。感謝檢辯攻防順暢，讓國民法官吸收能力更佳，訊問時更能充分提問。

張志偉也說，國民法官私下分享晚上回家沒辦法睡覺，想案情想到凌晨2點才睡著，替這些國民法官感到驕傲，辯方律師張道周對國民法官法很熟悉，檢察官及法官不再是「武器不對等」狀態，而是扎實、詳細地讓檢辯雙方落實證據爭辯，無辯護人較弱勢情況。

6名國民法官今天審判後未出席記者會，不具名方式由法官代為發表感想。他們各自分享，起初對國民法官制度一無所知，過程中認識法庭運行過程，因審判過程中內心很掙扎，感到責任重大，也深刻體會「法律很難、判決更難」，認為法官真的很難為。 嘉義地院首件國民法官案今天審結宣判刑期3年6個月，審判長張志偉（中）在審判後出席記者會。記者黃于凡／攝影

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