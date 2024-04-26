台南光電弊案起訴官商15人 力暘聲明無罪推定「勿未審先判」

台南光電弊案，力暘能源公司籲請各界在案件未經判決確定前，應落實無罪推定原則，以保障相關當事人權益及守護正當司法程序，避免未審先判，期待司法還原真相。及市府經發局等官商15人涉貪汙等起訴，力暘能源籲請各界在案件未經判決確定前，應落實無罪推定原則，以保障相關當事人權益及守護正當司法程序，避免未審先判，期待司法還原真相。

力暘聲明指出，台南五天案件的審查，為中華民國109年7月31日前已取得台灣電力股份有限公司核給再生能源發電設備併聯審查意見書的光電案場，依法審查完竣並取得併聯審查意見書後辦理送件，卻遭受公務員增加法所無之限制，且公司依法向中央及地方政府陳情，卻被誤解為共同貪汙圖利，不僅使公司及員工承受負面輿論壓力，也讓政府推動再生能源政策之良善立意受到扭曲及抹黑。