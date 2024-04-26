陳凱凌等遭起訴 南市綠議員痛斥「貪官讓綠電變黑電」

台南地檢署偵辦業者力暘集團與台南市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，今天偵結起訴前局長陳凱凌、力暘集團總裁古盛煇等15人共同圖利5間公司違法通過設置案場。台南市議會民進黨團幹事長周嘉韋表示，尊重司法所做的決定，司法秉持勿枉勿縱的精神，對於有問題的不管是廠商或是公務員，該起訴就起訴、該辦就辦。

周嘉韋說，光電議題對於國家是很棒的綠能政策，可是在台南一直被汙化成「黑金」，「就是因為有這樣的廠商有這樣的公務員，才會有這樣的罵名」，台南市政府要做好通盤性的政策之後，再決定太陽光電要怎麼做，不管是之前到屋頂型或地面型都要有所規範查核。

台灣基進議員李宗霖也說，綠能是很好的產業，因遇到黑心的貪官讓綠電變黑電，檢官建請從重量刑，這是應該的，在日本這樣的官員是要切腹自殺的，希望藉由這次的徹查，未來還有更多的人都希望都能清查，還台南市一個清白及光榮感。

李宗霖說，綠能原本是國家好的政策，但在台南卻引發88槍擊案等染上黑金汙名，在於市府的公權力出了問題，原本市府要積極介入國家政策和民間的平衡，因為市府高官出了問題，才導致整個綠電變黑電，希望黃市府之後的綠能政策，要秉持更高的標準，嚴格對市府官員糾正及處理。

檢方起訴指出，力暘集團總裁古盛煇為使集團天英、天心、天柱、天任、天芮等5間公司，以面積未達 2公頃的非都市土地（俗稱小二甲）申請使用地類別變更作太陽光電設施使用，與陳凱凌等公務員共謀小二甲禁令解套方案，以規避較繁複之審查程序及減省申請開發計畫所需支出費用。

其中台南市政府前經發局長陳凱凌、時任王姓主任秘書、能源科邱姓專員、能源科張姓等公務人員均涉犯貪汙治罪公務員對監督事務圖利罪嫌及行使公務員登載不實文書罪嫌。