光電弊案…黃偉哲與力暘古盛煇曾會面 檢：無證據認黃涉案
台南檢調偵查光電弊案，今對力暘能源總裁古盛煇及市府經發局前局長陳凱凌等15名官商涉貪汙等罪嫌起訴，而檢方偵辦過程中以證人身分傳喚台南市長黃偉哲，檢方指出，郭再欽2021年2月間安排古盛煇拜會市長黃偉哲及陳凱凌，唯依目前調查人證及物證，仍無積極證據認黃有涉及此案。
檢方調查，時任市府顧問郭再欽當時居中安排，古盛煇與黃偉哲見面，古盛煇偕同力暘集團高階幹部前往台南市府拜會市長黃偉哲及經發局前局長陳凱凌等人，有討論光電審查改採聯合審查制度等議題，黃偉哲則請陳凱凌依法研議。
檢方指出，為釐清相關案情，2月29日以證人身分傳喚證人黃偉哲到案說明，惟檢察官依目前所調查的人證、物證，尚無積極證據足認台南市長黃偉哲也有涉案。
檢方也表示，郭再欽雖經檢察官調查發現其居間安排上開會面，但其是否涉案仍需進一步調查，此部分由檢察官另案偵辦中。
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