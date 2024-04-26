批NCC是打詐戰犯！漫遊門號恐成破口 劍青檢改：應調查流向

NCC委員蕭祈宏卸任後，擔任第二類電信「25電訊」公司顧問，疑利用本身對電信法規的熟悉運作，給予業者「專業指導與建議」，協助「25電訊」販售黑莓卡給詐團從事不法，日前被雲林地檢署依違反旋轉門條款起訴；檢方去年就點名NCC是打詐三大戰犯，檢方要求NCC必須將漫遊門號實名制，時至今日，詐欺案件依舊猖獗，NCC應調查多出的門號流向。

雲林地檢署檢察官黃薇潔指出，漫遊門號去年1至5月總門號數量875萬，對比同時期來台人數217萬，中間落差數量658萬去向為何？檢方去年已指出如此失控的數據將壓垮檢調單位，漫遊門號應與入境人數互相勾稽，有KYC之必要。

檢方表示，行政機關跨部會合作的慢動作，追不上詐欺集團的異業結合（例如銀行、第二類電信、虛擬貨幣交易所、退休司法官擔任顧問)，金管會、NCC應加強外勞人頭門號及人頭帳戶之管理，除出境外，如經通報逃逸後應一併停止使用。

黃薇潔更認為，金管會應要求金融機構系統設定警示，例如系統偵測為境外IP，要有警示，並應限制使用漫遊門號網銀之轉帳權限，抑或是利用網銀匯款同步收取驗證碼。大量企業門號、漫遊門號管制應於電信法或打詐專法內修定罰則

黃薇潔指出，司法實務上，不僅金管會有許可外幣匯兌APP，也有虛擬貨幣匯兌APP，雖說詐欺集團會鑽漏洞，但行政機關沒有管制，就等同開大門，應盡速把水閘門關上，目前各國紛紛就虛擬資產立法，我國立法卻遲未通過。

劍青檢改指出，大量人頭公司帳戶、紙上公司用於犯罪及洗錢，另有數發部雖然給予第三方支付公司能量登錄審核，但現狀僅40家配合，其餘業者仍視若無睹，建議應採特許制，不願配合者即應予禁止業務，斷絕第三方支付成為灰色金流之機會。

劍青檢改表示，目前為止，打詐後端的基層檢警都在做前端執行不力下最後把關的事務，但分配的資源卻是最少，應予增加更多人力資源。