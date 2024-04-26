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盜印販售出版社教材 4人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

有不肖補教業者將康軒等三大出版社所編制的國中小教材，非法重製上網販售，侵權市值達十億元。記者陳宏睿／翻攝
有不肖補教業者將康軒等三大出版社所編制的國中小教材，非法重製上網販售，侵權市值達十億元。記者陳宏睿／翻攝

台中、彰化有不肖補教業者，將康軒等三大出版社所編制的國中小教材，非法重製後，在自家補習班使用，並大量拷貝，在蝦皮等電商平台出售，不法獲利二百萬元，刑事局上月發動三波搜索，帶回林姓女子等四人，查扣超過六千張考卷、二百片光碟等證物，鑑定侵權市值達十億元，全案依違反著作權法移送地檢署偵辦。

刑事局智財大隊去年八月獲報，指有不肖業者在蝦皮等網路電商平台，販售違法重製的教材，有康軒、南一、翰林等三大出版社受害。

警方調查，業者除曾在補習班工作外，自己也有經營補習班，他們拷貝合法業者編定的國中小各科目教材、試卷後，除提供自家補習班的教師、學生使用外，還會放在電商平台販售。

警方調查，不肖業者以每件侵權試卷、教材以數十元至二千元不等的金額販售，估計從前年迄今，販售六千多筆資料。

專案小組長期跟監，查出台中市林姓女子（卅歲）、黃姓女子（卅四四歲）、彰化縣林姓女子（廿七歲）、施姓男子（四十六歲）共四人涉案，其中彰化林女、施男是補教業者，黃女則在林女補習班工作，台中林女也曾在補習班工作，都有相關背景。

警方上月前往彰化、台中等地搜索，查扣盜印試卷約六千張、侵權教材光碟二百餘片、筆電、燒錄機、行動硬碟、網路硬碟等證物，林女等自知拷貝行為違法，仍辯稱「因為成本低、好賺」，為牟利才鋌而走險。

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