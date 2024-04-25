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台中新榮里長選前找人遷籍 二審改判當選無效

聯合報／ 記者陳宏睿劉柏均／台中報導

台中市南區新榮里長蔡明昌被控涉統籌遷徙幽靈人口，一審判當選有效，二審昨廢棄，改判當選無效確定。圖／本報資料照
台中市南區新榮里長蔡明昌被控涉統籌遷徙幽靈人口，一審判當選有效，二審昨廢棄，改判當選無效確定。圖／本報資料照
台中市南區新榮里長蔡明昌被控在2022年選舉期間，傳訊遊說原未住在里內的楊姓女子「遷戶籍」、「幫忙幾票」，一審原認定楊女不構成虛偽遷移戶籍，檢方上訴，二審昨以楊女租屋處距離工作地很近，無遷戶必要，逆轉改判當選無效，全案確定。該里將補選里長，中市選委會說，至遲7月24日前要完成補選。

蔡明昌前年底當選南區新榮里里長，檢方指控他為求勝選，明知楊女未居住在新榮里，竟與楊女合意，由王姓里民提供其新榮里轄區「京城特區」戶籍住所，讓楊女遷入而取得里長投票權。

楊女同年11月26日投票日前往投票，檢方認為楊女是幽靈人口，蔡的行為違反選罷法，提出當選無效之訴。

二審審酌，楊女原就在「京城特區」附近租房居住，距工作地點走路僅需10分鐘，迄今也未搬進戶籍地，沒有為工作遷戶籍的必要。

二審指出，楊女與蔡明昌有LINE對話紀錄，蔡除具體向楊女表示「遷戶籍」、「幫忙幾票」，法官認定楊女是為該選舉投票而設籍。

二審也發現，蔡明昌同時提供自己及多位里民戶籍，供其他原非新榮里之居民遷入，有妨害投票意圖甚明，撤銷一審判決，改判蔡當選無效，全案確定。

戶籍 投票 當選無效 補選 選委會 選罷法

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