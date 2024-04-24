長照殺人2次減刑也難緩刑 司法官學院：平均判刑4年10月

近年長照殺人事件頻傳，司法官學院犯罪防治研究中心2023年度完成「家庭照顧者殺人」判決書分析研究，結果顯示，因殺人罪的法定刑高，致大部分加害人難以達到緩刑門檻，平均宣告刑為4年10月。

司法官學院研究員張瓊文說，研究發現，在犯罪特徵與背景上男性被告占65.4%，秋冬季節占67.4%，夜間時段53.8%，各項特徵在進行犯罪預防的風險評估時，值得特別注意。

張瓊文說，依判決書敘述，有32.0%的家庭處於經濟困境，而且只有23.1%個案有尋求過外部支援，研究顯示，「長照悲歌」的發生多非僅止於經濟因素，因此，除了應關注如何讓長照或其他社福資源進入多數不符合低收入的風險家庭外，也要建立有效機制，鼓勵這類家庭向外求援。

張瓊文說，在照顧者殺人案件中，有40%以上被照顧者無法正常溝通，也沒有生活自理能力，有73%的照顧者同時患有身心疾病或處於身心狀態不佳狀態，有57.7%的被告持續照顧被害人長達10年以上，研究說明，大部分照顧者最後走上絕路，與身心長期承載巨大壓力有關。

張瓊文說，在照顧身分類型上，以父母照顧重度失能子女占比最高，共42.3%；重度身心障礙者的生理老化速度較一般人提早，如果父母為主要照顧者，則家庭內需同時面對「雙重老化」的壓力，照顧者所承受的身心痛苦，將更難獲得抒解。

以判決結果觀察，張瓊文說，大部分案件成立刑法殺人罪，有超過一半的案件符合獲2次的法定減刑，考量有八成的犯罪動機集中在「難以負荷壓力」，法官在量刑上有盡可能放低刑度的情形，平均宣告刑為4年10月，仍難達到緩刑門檻。

司法官犯罪防治研究中心說，建議公部門持續提供家庭照顧者關懷，注意高風險情境的辨識與需求供應，也應注重如何協助這些特殊類型受刑人的心理創傷修復。

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