台通光電內線獲利1億董座兒子收押 裁定：對通話紀錄遮遮掩掩

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利台智光以高價取得市府監視系統合約，辦案人員查出，台智光母公司台通光電在搜索前公告買回庫藏股，董事長李慶煌的兒子、台通光電董事長特助李嘉豪涉內線交易等罪，昨天搜索、約談李嘉豪，訊後向法院聲押，台北地院審理裁定羈押禁見。

裁定書指出，李嘉豪確有於重大消息公開前、公開後18小時內買賣公司股票，涉犯證券交易法內線交易罪，就操縱股價部分，涉犯證券交易法操縱股價罪嫌疑重大，李嘉豪所涉內線交易罪嫌扣除證券交易稅及手續費成本後，於禁制期間賣出股票獲利較買進股票逾1億元，法定刑為7年以上有期徒刑，屬於重罪。

裁定說，偵查是浮動狀態，李嘉豪為避免受到重刑，雖暫時坦承部分事實，將來還是有可能避重就輕、翻異前詞，何況他對通訊軟體的對話紀錄語焉不詳、遮遮掩掩，有滅證及勾串證人之虞，應有羈押必要。

李嘉豪涉嫌將利多訊息提前洩漏給2名前妻、母親買賣股票，不法套利上億元，檢廉昨天兵分9路搜索、約談李慶煌、李嘉豪、李慶煌的女兒李宜娟等9人到案，依證交法偵處。

相關被告受強制處分是李嘉豪的前妻黃明慧以350萬元交保、李嘉豪另一前妻李季芹以200萬元交保，李慶煌的妻子謝燕春以300萬元交保，台通光電副理石富宇50萬元交保，其餘請回。

台通光電2012年為配合台北市府推動「光纖到府」專案，與市府簽訂25年合約，台通董事長李慶煌成為台智光董事長。

檢廉蒐證發現，陳重文涉嫌利用職權圖利台智光，今年3月14日搜索、約談陳重文及台智光、台通光電公司負責人李慶煌9人，陳重文聲押禁見獲准，李慶煌以350萬元交保。

檢廉查出，台通光電今年3月8日公告，董事會決議從集中交易市場買回庫藏股並削除股份，預定從3月11日到5月10日買回500萬股，價格區間預定在26元到35元，買回總金額上限11.3億元等。