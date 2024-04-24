快訊

美國援助953億，烏克蘭、以色列、台灣怎麼分配？

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

爆料台北慈濟偷拍 護理師10萬覓保無著...改限制住居

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新店區台北慈濟醫院一名黃姓護理師，昨在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器、胸部，拍攝照片還出手搓揉。由於黃男將部分照片張貼於網路，遭檢警依妨害秘密等罪嫌帶回偵辦，台北地檢署複訊後諭知10萬元交保，但他遲遲覓保無著，最後經檢察官同意改為限制住居。

原在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃男，昨以暱稱「阿肥」在PTT爆料指出，台北慈濟醫院疑似出現護理師偷拍病人私密照情事，造成網友熱議。台北慈濟醫院則以聲明否認，該文提及相關醫療處置均非事實，院方已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，並報請警方協助調查。

警方獲報後，立即展開調查，循線將PO文的黃男帶回警局說明。由於黃男在PTT公開病患照片已涉犯刑法無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密、妨害性隱私等罪，昨晚8點多，黃男警詢後被送至北檢偵訊，訊後檢察官諭知以10萬元交保，但他卻表示自己身無分文，就算降低保金也拿不出錢，檢察官最後將他限制住居。

一名曾任職台北慈濟的黃姓護理師，因涉嫌將病患私密照片PO上網路，北檢複訊後卻拿不出10萬元保金。記者房荷庭／攝影
一名曾任職台北慈濟的黃姓護理師，因涉嫌將病患私密照片PO上網路，北檢複訊後卻拿不出10萬元保金。記者房荷庭／攝影

慈濟 護理師

延伸閱讀

爆料開刀房偷拍性騷 警漏夜搜索慈濟黃姓護理師住處查扣筆電

護理師上傳病患隱私照 北檢諭令10萬元交保

慈濟醫院手術間爆搓柔病患胸部 涉案護理師10萬交保

爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

相關新聞

爆料開刀房偷拍性騷 警漏夜搜索慈濟黃姓護理師住處查扣筆電

新北市新店區台北慈濟醫院疑似爆出護理人員偷拍病患醜聞，北檢檢察官23日夜間複訊後向北院聲請裁定10萬元交保，北檢今天凌晨...

逆轉！台中南區新榮里長找幽靈人口 今判當選無效確定

台中市南區新榮里長蔡明昌前年當選，但他被檢方指控，涉嫌提供自己及多位里民的戶籍，供其他原非新榮里的居民遷入，還曾傳訊給原...

爆料台北慈濟偷拍 護理師10萬覓保無著...改限制住居

新北市新店區台北慈濟醫院一名黃姓護理師，昨在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器、胸部，拍攝照片還出...

掐脖硬上前女友...還辱她和公公有染 恐怖男判賠120萬

台中蔡姓男子不甘女子提分手，不斷騷擾還傳訊說「要殺你全家」、「看誰家破人亡」等恐嚇達13次，甚至到對方公司堵人，還在車上...

基市1名警員多次涉足有女陪侍場所 查證屬實記過2次

基隆市警二分局1名林姓警員，被人檢舉多次涉足有女陪侍場所及賴帳。分局調查後，確認林員出入不當場所屬實，簽帳部分隔天有還清...

影／國民黨團批大法官與民意對幹 呼籲尊重多數廢死民意

國民黨立法院黨團上午舉行「96.7 %被害家屬反對廢死 死刑合憲、不應廢除」記者會，多位國民黨立委出席，表示無法接受大法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。