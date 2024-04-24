爆料台北慈濟偷拍 護理師10萬覓保無著...改限制住居
新北市新店區台北慈濟醫院一名黃姓護理師，昨在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器、胸部，拍攝照片還出手搓揉。由於黃男將部分照片張貼於網路，遭檢警依妨害秘密等罪嫌帶回偵辦，台北地檢署複訊後諭知10萬元交保，但他遲遲覓保無著，最後經檢察官同意改為限制住居。
原在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃男，昨以暱稱「阿肥」在PTT爆料指出，台北慈濟醫院疑似出現護理師偷拍病人私密照情事，造成網友熱議。台北慈濟醫院則以聲明否認，該文提及相關醫療處置均非事實，院方已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，並報請警方協助調查。
警方獲報後，立即展開調查，循線將PO文的黃男帶回警局說明。由於黃男在PTT公開病患照片已涉犯刑法無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密、妨害性隱私等罪，昨晚8點多，黃男警詢後被送至北檢偵訊，訊後檢察官諭知以10萬元交保，但他卻表示自己身無分文，就算降低保金也拿不出錢，檢察官最後將他限制住居。
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