爆料台北慈濟偷拍 護理師10萬覓保無著...改限制住居

新北市新店區台北慈濟醫院一名黃姓護理師，昨在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器、胸部，拍攝照片還出手搓揉。由於黃男將部分照片張貼於網路，遭檢警依妨害秘密等罪嫌帶回偵辦，台北地檢署複訊後諭知10萬元交保，但他遲遲覓保無著，最後經檢察官同意改為限制住居。

原在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃男，昨以暱稱「阿肥」在PTT爆料指出，台北慈濟醫院疑似出現護理師偷拍病人私密照情事，造成網友熱議。台北慈濟醫院則以聲明否認，該文提及相關醫療處置均非事實，院方已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，並報請警方協助調查。