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保全捷運站搭手扶梯偷拍短裙妹下體 他一度不認罪...最終下場曝

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

黃姓保全去年在捷運站搭手扶梯時，拿手機偷拍短裙妹的裙底，並碰觸女子的大腿內側，一審依竊錄他人身體隱私部位罪，判處黃4月得易科罰金之刑；案件上訴，台灣高等法院考量他和女子和解，除維持一審刑度，並宣告緩刑3年，應支付女子15萬元損害賠償，全案確定。

黃2023年2月3日晚間9時許，在台北捷運出口搭電扶梯時，拿手機開啟攝影功能，偷拍前方穿著短裙的女子的下體，並碰觸女子大腿內側。黃否認犯行，供稱他沒有拍到女子隱私部位，電扶梯抵達出口時，他想要往前，但女子站在出口處沒有往前走，因此有稍微靠近，但不確定有無碰到女子大腿，「如果我真的想性騷擾也不會用手機觸碰」。

女子作證指出，她在搭乘手扶梯往上時，就有感覺有東西碰觸到她的大腿內後側，她回頭看到黃把手機拿在下面；法院根據監視器畫面、黃在警方詢問時的說法，認定黃供述前後不一，確實有將手機伸至女子大腿內後側，並多次調整拍攝角度竊錄裙底。

一審依竊錄他人身體隱私部位罪，判處黃4月得易科罰金之刑；黃僅就科刑部分上訴，高院認為黃造成女子身心受創，審酌他沒有其他前科，且改口坦承犯行，並和女子成立調解，因此仍判黃4月得易科罰金之刑，但宣告緩刑3年，黃應依調解內容支付女子15萬元損害賠償，全案定讞。

黃姓保全去年在捷運站搭手扶梯時，拿手機偷拍短裙妹的裙底，並碰觸女子的大腿內側，台灣高等法院考量他和女子和解，宣告緩刑3年，應支付女子15萬元損害賠償。示意圖／ingimage
黃姓保全去年在捷運站搭手扶梯時，拿手機偷拍短裙妹的裙底，並碰觸女子的大腿內側，台灣高等法院考量他和女子和解，宣告緩刑3年，應支付女子15萬元損害賠償。示意圖／ingimage

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