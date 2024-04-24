嘉義男拒酒測罰18萬 房屋查封才知代誌大條急忙繳清

嘉義縣水上鄉蔡姓男子去年涉嫌酒後騎機車經過嘉義市遭警攔檢，拒絕接受酒測，警方依法開單被裁罰18萬元。蔡男遲未繳納，行政執行署嘉義分署執行進行房屋查封，蔡男才驚覺「代誌大條」，日前一次繳清罰鍰。

嘉義分署表示，年約40歲的蔡男，去年7月26日，在嘉義市世賢路與北社尾路口，因騎乘機車遭警方欄檢，他拒絕接受酒精濃度測試檢定，遭嘉義區監理所裁處罰鍰18萬元。因其未於期限前完全繳納罰鍰而被移送嘉義分署執行，連同他之前其他交通違規案件，總欠金額為19萬餘元。

嘉義分署調查蔡男財產狀況，發現他在水上鄉有1棟房屋及有多筆人壽保險；即核發執行命令扣押保險契約金額，並函請地政事務所查封其名下房屋。通知蔡男如果不積極解決酒駕罰鍰，將法拍房屋抵繳罰鍰。

蔡男得知房屋被查封後，在今年2月間到嘉義分署一開始想申請每月清償1萬元，分19期繳納罰鍰。嘉義分署執行官表示，可以分期繳納，但提醒他除非全部清償完畢才能塗銷房屋的查封。

蔡男幾經考慮之後決定一次全部繳清罰鍰19萬餘元。嘉義分署也在繳清罰鍰當日立即撤銷房屋的查封及保險契約扣押命令。

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