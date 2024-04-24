快訊

大女兒Elly是高顏值學霸！小S證實已申請上美國頂尖名校

雷雨交加！ 南投以北10縣市大雨特報 竹苗中大雷雨轟炸

不要幫洗衣煮飯、帶孫…在死前把所有財產花光！呂秋遠給10忠告：如何當受歡迎婆婆

收賄偽造核發駕照...台中港務局技佐坐牢咬出9警 他不認罪判8月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒，曾收賄替船舶業者偽造核發駕照被判刑9年入獄，宋服刑時「回想」起還曾替台中港務警察做假駕照，咬出9名港警僅其中李姓科長不認罪，檢方起訴宋、李2人，其餘8人緩起訴，法院審理後再依貪汙、偽造文書，各判宋、李3年4月、8月，可上訴。

檢調查，宋男（56歲）1989年於台中港務局任職，2012年於港務局中部航務中心監理科擔任技佐，負責遊艇、動力小船的駕照核發、換發及補發。2007年胡姓港警聽聞宋可協助「免試取得執照」，連同身分證件、5000元賄款給對方，由宋登入海技系統不實登載、盜蓋交通部鋼印後發證給胡。

檢調查出，期間包括中突堤、北堤、西碼頭派出所的余姓、洪姓、林姓、謝姓、陳姓、吳姓、呂姓警員，及台中港警總隊李姓科長等8人，部分根本沒經過考試，或是僅考到學習、自用駕照等，紛紛向宋男無償請託，宋也用同樣手法不實登載、盜蓋鋼印發照。

檢方訊時，宋坦承不諱，表示因前案入獄執行時，經「回想」才又咬出這9名警員也曾上門請求他發駕照，涉案9名警員中僅李姓科長不認罪，檢方偵結再依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴宋、李姓科長，其餘8名警員均認罪獲緩起訴確定。

台中的審理時，宋均認罪，坦承港警一般都是口耳相傳來找他，他看對方是港警，就都用相同方式處理，並收取2000元代價。

李則矢口否認，辯稱他的營業動力小船價制並未託任何人辦理，也沒召集同事考照，案發前也根本不認識宋，拿到駕照覺得有異，曾致電台中港務局詢問，後經承辦單位更正，並表示「我身為警察人員，根本不會違法。」

法院查，宋男就當初如何替李換駕照、取得身分資料，交付駕照等，說詞前後一致無矛盾，且李根本不具參加營業用動力小船測驗資格，卻持有該駕照。

法院審酌，宋偵查中自白、繳回犯罪所得，依法減刑，考量宋貪圖個人小利收賄，造成水域交通潛在危險，依1個貪汙治罪條例公務員違背職務收受賄賂罪、8個公務員假借職務上之權力故意犯盜用公印文罪，及2個公務員登載不實準公文書罪，共判他3年4月，褫奪公權6年。

李身為警察，不顧考領駕照法令，以偽造文書方式取得，犯後又不能正視己非，依公務員登載不實準公文書罪判他8月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

公務員 港警 駕照

延伸閱讀

機場擴建等案收賄洩密二審 前工程處長判9年2月

高雄駕駛未禮讓載病患救護車釀3傷 3600元和駕照飛了

黃子佼持7部未成年性影像緩起訴 高檢署發回續查

剛拿到駕照載狗出門！後座拉拉超緊張「眼神充滿不信任」：本汪可以用走的

相關新聞

挨批黃子佼案封網慢 衛福部擬修兒少條例「主動巡網」

藝人黃子佼日前被爆出是非法性影像網路論壇「創意私房」高級會員，引發社會撻伐。衛福部未在第一時間協請數位部對該網站「限制接...

高雄保健食品廠側溝流血紅水 環保局：廢水排放最高可罰300萬

高雄市環保局去年至今裁處63家次業者非法排放廢水，近日續針對鳳山溪水加強稽查，發現鳳山區鳳仁路巷弄內側溝有一片血紅色廢水...

廢死辯論／學者：極端圖利死刑犯的憲法人權 猶如失速列車　

大法官針對死刑是否違憲23日在憲法法庭舉行世紀辯論，大法官邀請的專家中，中正大學犯罪防治系教授賴擁連在憲法法庭上公開指出...

收賄偽造核發駕照...台中港務局技佐坐牢咬出9警 他不認罪判8月

時任航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒，曾收賄替船舶業者偽造核發駕照被判刑9年入獄，宋服刑時「回想」起還曾替台中港務警察...

打詐...虛擬資產業採登記制 劍青檢改：請金管會善盡行政管理

為加強監管虛擬資產犯罪亂象，金管會將優先修改洗錢防制法，對所有虛擬資產業者改採登記制，未經登記就經營業務，將會遭受刑事責...

台通光董座李慶煌兒李嘉豪涉內線交易 遭檢方聲押

台智光母公司台通光電董事長李慶煌兒子兼特助李嘉豪，被控今年3月在公司宣布買回庫藏股前，將重大訊息通報親友事先買股，不法獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。