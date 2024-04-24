收賄偽造核發駕照...台中港務局技佐坐牢咬出9警 他不認罪判8月

時任航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒，曾收賄替船舶業者偽造核發駕照被判刑9年入獄，宋服刑時「回想」起還曾替台中港務警察做假駕照，咬出9名港警僅其中李姓科長不認罪，檢方起訴宋、李2人，其餘8人緩起訴，法院審理後再依貪汙、偽造文書，各判宋、李3年4月、8月，可上訴。

檢調查，宋男（56歲）1989年於台中港務局任職，2012年於港務局中部航務中心監理科擔任技佐，負責遊艇、動力小船的駕照核發、換發及補發。2007年胡姓港警聽聞宋可協助「免試取得執照」，連同身分證件、5000元賄款給對方，由宋登入海技系統不實登載、盜蓋交通部鋼印後發證給胡。

檢調查出，期間包括中突堤、北堤、西碼頭派出所的余姓、洪姓、林姓、謝姓、陳姓、吳姓、呂姓警員，及台中港警總隊李姓科長等8人，部分根本沒經過考試，或是僅考到學習、自用駕照等，紛紛向宋男無償請託，宋也用同樣手法不實登載、盜蓋鋼印發照。

檢方訊時，宋坦承不諱，表示因前案入獄執行時，經「回想」才又咬出這9名警員也曾上門請求他發駕照，涉案9名警員中僅李姓科長不認罪，檢方偵結再依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴宋、李姓科長，其餘8名警員均認罪獲緩起訴確定。

台中的審理時，宋均認罪，坦承港警一般都是口耳相傳來找他，他看對方是港警，就都用相同方式處理，並收取2000元代價。

李則矢口否認，辯稱他的營業動力小船價制並未託任何人辦理，也沒召集同事考照，案發前也根本不認識宋，拿到駕照覺得有異，曾致電台中港務局詢問，後經承辦單位更正，並表示「我身為警察人員，根本不會違法。」

法院查，宋男就當初如何替李換駕照、取得身分資料，交付駕照等，說詞前後一致無矛盾，且李根本不具參加營業用動力小船測驗資格，卻持有該駕照。

法院審酌，宋偵查中自白、繳回犯罪所得，依法減刑，考量宋貪圖個人小利收賄，造成水域交通潛在危險，依1個貪汙治罪條例公務員違背職務收受賄賂罪、8個公務員假借職務上之權力故意犯盜用公印文罪，及2個公務員登載不實準公文書罪，共判他3年4月，褫奪公權6年。