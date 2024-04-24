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挨批黃子佼案封網慢 衛福部擬修兒少條例「主動巡網」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

藝人黃子佼日前被爆出是非法性影像網路論壇「創意私房」高級會員，引發社會撻伐。衛福部未在第一時間協請數位部對該網站「限制接取」（俗稱封網）也引發輿論不滿。衛福部研擬修訂「兒少性剝削防制條例」，除加重持有兒少性影像刑責，增訂下架時下即主動巡查兒少性影像之規範，併增加支付對價觀覽兒童性影像罪刑。

立法院社福及衛環委員會邀衛福部等相關部會，就「非法網站創意私房案件，提出兒少性影像防制具體作為、檢討報告，並就兒童及少年性剝削防制條例修正方向」進行專題報告。

衛福部長薛瑞元說，各界質疑刑責過低、限制接取未能即時，4月19日衛福部舉行修法討論會議，將擴大兒少條例第2條的兒少性剝削行為樣態，增加重製、持有、支付對價觀覽或聽聞兒少性影像為兒少性剝削行為。

另，將提高持有兒少性影像罪、支付對價觀覽兒少性交猥褻行為罪刑責，並增訂兒少性影像電子行政處分及下架實現，簡化性影像通知及裁處行政流程。

黃子佼案爆發後，立委洪申翰曾指出，衛福部被兒少條例「二階段下架」規定自廢武功，該條例原規定，主管機關必須在業者不配合下架，或無法聯繫業者時才能封網。衛福部擬修訂兒少條例，讓中央主管機關必要時可採限制接取方式，及時遏止兒少性影像散布，並增訂相關機關運用網路科技技術「主動查察」兒少性影像案件相關規範。

衛福部長薛瑞元（左）表示，衛福部研擬修訂「兒少性剝削防制條例」，除加重持有兒少性影像刑責，增訂下架時下即主動巡查兒少性影像之規範，併增加支付對價觀覽兒童性影像罪刑。記者林琮恩／攝影
衛福部長薛瑞元（左）表示，衛福部研擬修訂「兒少性剝削防制條例」，除加重持有兒少性影像刑責，增訂下架時下即主動巡查兒少性影像之規範，併增加支付對價觀覽兒童性影像罪刑。記者林琮恩／攝影

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