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拉手把探看車內6秒 嘉義男辯好玩仍犯竊盜未遂罰4萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義賴姓男子徒手扳動路旁貨車車門，因沒法打開車門離去。車主發現報警，賴男否認竊盜並辯稱「好玩」，但法官從行車記錄器影像賴男試開啟車門始終緊盯車內長達6秒，不採信他的說法，依竊盜未遂處拘役40日，得易科罰金，以1千元折算1日，可上訴。

有多項竊盜前科的賴男，某日下午4點多經過嘉義市一家自助洗車廠時，發現路旁停輛營業大貨車，他扳動右側車門，目光朝車內探看，搜尋財物未果後旋即離去。楊姓車主發現後報警，警方循線找到賴男，將他依法送辦。

賴男辯稱「我純粹是抱著好玩的心態去拉動車門握把嘗試開啟車門」，法官審理行車記錄器影像截圖，賴男於「16：10：22」時伸出右手拉握把欲開啟大貨車門；「16：10：23」至「16：10：26」於右手拉握把時，目光始終朝大貨車車內注視；「16：10：28」因無法開啟大貨車車門後離去。

法官認為，賴男嘗試開啟大貨車車門且始終朝車內緊盯探看舉動期間長達6秒鐘等客觀情狀，顯然是著手搜尋財物而非僅出於好玩心態，不採信賴男說辭。

法官審酌，被告有多次竊盜等前科，素行不佳，恣意行竊而未能尊重他人財產權，欠缺守法意識，否認犯行，犯後態度並非良好等，量處犯竊盜未遂罪，處拘役40日，如易科罰金，以1千元折算1日。

嘉義男子試圖拉開路旁車門，辯稱好玩，法官審理影片發現，他緊盯車內長達6秒，不採信他的說法，判拘役40天。圖／聯合報系資料照
嘉義男子試圖拉開路旁車門，辯稱好玩，法官審理影片發現，他緊盯車內長達6秒，不採信他的說法，判拘役40天。圖／聯合報系資料照

嘉義 竊盜 車主

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