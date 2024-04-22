影／離譜狼師藏校園20餘年 被害人現身控訴

立委范雲、陳情人劉小姐、新北市議員顏蔚慈上午在立法院舉行「離譜狼師藏校園20餘年，對兒少猥褻應嚴懲不貸」記者會，陳情人劉小姐控訴新北市三重一名呂姓音樂老師多年前假借教鋼琴藉機猥褻當時未成年還是國小學生的她，造成她受害者身心嚴重受創。該師事發至今仍任教三重某國小，狼師竟藏身新北校園20餘年。

立法委員范雲與新北市議員顏蔚慈要求狼師曾任職之學校展開普查，沉痛呼籲「猥褻性侵零容忍」，妨害未成年人性自主追訴期應自成年起算。呂姓男子約莫20年前任職於三重重陽國小，受害者於國小四五年級時跟隨呂姓男子學習鋼琴，卻多次在家教時被上下其手伸進內衣裡摸胸，心裡留下極大創傷，陰影至今難以抹滅。陳情人劉小姐近日意外知悉呂男依然在校園教書，因不願再有任何未成年孩子受害，決心揭露並要求對狼師惡行嚴懲不貸。