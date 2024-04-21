詐騙集團也被騙 收簿集團黑吃黑7人判刑

以江姓及賴姓主嫌為首的收簿集團，涉嫌販售人頭帳戶資料給詐騙集團，再黑吃黑謀取贓款，地方法院日前依違反組織犯罪防制條例等判2人應執行4年4月刑期，可上訴。

根據台灣彰化地方法院判決書，江姓及賴姓主嫌從民國110年11月起招募收簿集團成員，四處蒐集人頭金融帳戶，再透過通訊軟體尋找買家，轉賣帳戶資料給詐騙集團。

每當有人願意提供人頭帳戶，收簿集團成員即出面遊說，給予高額利潤要求對方申辦網路銀行、辦理新增約定轉帳帳戶，且必須暫居在汽車旅館或民宿，避免中途變更網銀帳號及密碼，或取消約定轉帳帳戶。

判決書指出，收簿集團販售4名人頭帳戶資料給詐騙集團，得手新台幣42萬元，詐騙集團再以投資獲利誆騙民眾匯款，導致44人受害。

一名成員供稱，人頭帳戶有大量現金匯入後，根據主嫌指示，他會透過登入錯誤讓帳戶被鎖住，詐騙集團就無法使用此帳戶，以利收簿集團取得贓款。

彰化地院一審依違反組織犯罪防制條例等各判處江姓、賴姓主嫌4年4月刑期，另外5名成員各處有期徒刑2年4月至3年6月不等，全案扣除已發還被害人金額，共沒收309萬餘元，可上訴。