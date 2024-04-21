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死刑辯論 憲法法庭邀專家與法庭之友提供意見

中央社／ 台北21日電

憲法法庭將於4月23日舉行死刑釋憲案言詞辯論，為充分考量各方意見，憲法法庭共指定6名專家學者及2個機關團體，並有17個「法庭之友」將就死刑議題提出專業意見及資料。

司法院指出，「法庭之友」與「專家意見陳述」，是憲法訴訟法於民國108年修法時，參考國內外實務運作而訂定的制度。新法施行後，已有不少憲法法庭審理的案件，利用這兩項制度。

憲法訴訟法第20條規定，「當事人以外」的人民、機關或團體，認為自己和憲法法庭審理的案件有關聯性，就可以書面聲請憲法法庭的許可。在一定的期間內，提出具有參考價值的專業意見或資料，供憲法法庭參考。

本次死刑案言詞辯論，憲法法庭一共許可17個法庭之友，就死刑案提出意見或資料，團體部分包括中央研究院法律學研究所法實證研究資料中心、人權公約施行監督聯盟、台灣刑事辯護律師協會、財團法人民間司法改革基金會。

另外，還有台灣廢除死刑推動聯盟、台灣勞工陣線協會、中國國民黨立法院黨團、社團法人台灣冤獄平反協會、國際特赦組織台灣分會、社團法人台灣人權促進會、台北律師公會、社團法人監所關注小組。

「法庭之友」人民部分，有台北大學法學院教授徐育安與、中央研究院歐美研究所研究員陳弘儒、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡、台灣大學社會系教授黃克先、鏡文學文學開發部執行總編輯張惠菁、律師陳韋樵。

憲法訴訟法第19條規定，憲法法庭審理案件認為有必要時，可以指定專家學者、機關或團體，就相關問題提供專業意見或資料。

憲法法庭在死刑案中指定6個專家學者和2個機關團體，就死刑案從憲法、刑法、法理學、犯罪學等不同領域的觀點，提出專業意見，作為憲法法庭審理的參考。

專家學者包括中央研究院法律學研究所研究員許家馨、中央研究院法律學研究所研究員黃丞儀、開南大學法律學院暨法律學系教授鄭善印、國立台灣大學法律學院教授謝煜偉、特聘教授顏厥安、國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授賴擁連。

機關團體部分，則有監察院國家人權委員會及財團法人犯罪被害人保護協會。

憲法法庭 死刑

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