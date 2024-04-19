顏寬恒豪宅涉占國有地 檢求重刑

國民黨立委顏寬恒捲入沙鹿莊園豪宅竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，顏均否認，請求法院判他無罪還清白。記者曾健祐／攝影 國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊佔國有地、假買賣及詐領助理費案，被依貪汙等罪起訴；台中地院昨天辯論終結，顏寬恆及妻子陳麗凌，友人建設公司老闆林進福、張姓女設計師均主張無罪，檢方批顏寬恆是三案主謀，應從重量刑，全案七月廿五日宣判。

起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊佔國有地一千餘平方公尺，未脫手又以借款為名目，以四五一五萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張女出面向顏購買豪宅為假買賣；另任立委期間利用林進福為人頭，詐領一○八萬元助理費。

檢方指控，沙鹿莊園建造成本達八四九二萬元，媒體披露竊佔國有地後，才由林進福拜託張女購買，並以等同五折四五一五萬元賣給張女，成交後張女也非所有權人，買賣金流都是假象。

檢察官認為，顏寬恒涉竊佔、假買賣及詐助理費三案，均是主謀主導地位，也是最終受益者，他身為立委應為人民表率，卻在被檢舉後持續以假買賣卸責，難認態度良好，建請法院從重量刑。

顏寬恒否認犯罪，強調自己沒竊佔犯意，也無假買賣，更沒有詐領助理費，被檢方起訴是「天大的冤枉」，懇求法院判無罪還他清白。