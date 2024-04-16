渣男偷吃被抓姦竟「反制妻子」要小三快逃 元配暴瘦30公斤怒告

新竹某科技公司范姓女子偷吃徐姓有婦之夫，兩人一起在竹北用餐被元配林女撞見，還被抓姦在新竹市某宅幽會。徐男為保護小三，竟將妻子強壓在地，要小三快跑，林女傷心欲絕，短短數月暴瘦30公斤，怒告范女侵害配偶權。新竹地院判范女需賠償林女30萬元。

判決書指出，徐男與林女結婚22年，育有2名子女。林女前年7月起發現徐男經常離家數月，查看手機發現丈夫與范姓女子通聯頻繁，同年12月在竹北某餐廳撞見丈夫與范女正在用餐，且互動親密。

徐男坦承，前年7月起已和范女交往並發生數次性行為，並簽立協議書承諾不再犯，不過徐男仍在簽立承諾書後，去年5月2日再度約出范女在承包裝潢的某宅幽會，林女得知消息前往捉姦，親眼目睹先生上身赤裸，下半身圍一條浴巾，范女則手持洗澡脫下來的內衣進入房間。徐男眼見林女來抓姦，立刻把妻子強壓在地，要范女快跑。

林女控訴，因遭丈夫壓制在地，除受有身體傷害外，精神更受有極大痛苦，出現焦慮、緊張、心悸、胸悶、睡眠障礙、食慾不振等症狀，體重於短短數月內驟降30公斤，持續求助精神科醫師。為制止惡行，去年10月20日委請律師寄發存證信函，要求范女賠償30萬元，范女希望以20萬和解，但催告期滿范女仍未賠償，還對她提出妨害秘密罪告訴，讓她心理受傷加重，最終決定提告。

范女否認與徐男交往，不過法官根據行車紀錄器錄音，兩人對話除了徐男邀約陪睡，還出現：「下次拿按摩棒弄妳」、「大老鷹變這麼強會凸出來」、「我買一個跳蛋給妳用要不要？」等語，同時也有徐男指導范女若兩人被發現，一定要強調是被自己騙說離婚才交往等開脫之詞。