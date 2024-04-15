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黃子佼案輿論盼兒少性剝削相關罰則提高 薛瑞元：樂觀其成

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

藝人黃子佼遭查獲無故持有兒少性影像，引發社會議論，社會大眾提高刑度的聲音不斷。衛福部長薛瑞元今天表示，對此樂觀其成，但要調得多高，刑法體系中要罪責相當、平衡，要由司法單位審視較好。至於外界同樣關注的寶林茶室食物中毒案，他表示，不會變成懸案，因為檢調結果尚未出爐。

薛瑞元今天出席立法院社福及衛環委員會，就「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」進行專題報告及備詢。

會前有媒體詢問，對於提高兒少性剝削相關刑度的看法，薛瑞元說，對於刑度提高樂觀其成，但多高要在整個刑法體系中罪責相當、要有平衡，要由司法單位來審視比較好。

另外，針對寶林茶室食物中毒案是否成為懸案，是否因為一開始沒有查扣食材？「不會變成懸案，因為現在檢察官調查結果還沒出來」，薛瑞元說，現在侷限在單一地方、特定時間點、個別廚師等3個要件，至於操作過程到底有哪些細節，可能產生米酵菌酸（新譯：邦克列酸）還不清楚。

薛瑞元說，檢調如有調查出來，未來在這方面的判斷，就可以預防得更精準。

對於提高兒少性剝削相關刑度的看法，薛瑞元說，對於刑度提高樂觀其成，但刑法體系中應罪責，要由司法機關審視較好。記者賴昀岫／攝影
對於提高兒少性剝削相關刑度的看法，薛瑞元說，對於刑度提高樂觀其成，但刑法體系中應罪責，要由司法機關審視較好。記者賴昀岫／攝影

司法 薛瑞元 食物中毒

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