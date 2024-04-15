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路邊停車壓跨白線害機車撞上身亡 汽車駕駛遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹杜姓男子去年6月15日上午10時許將車子停在新竹縣某鄉鎮白色路面邊線旁，但未注意其車左側前、後輪胎壓住路面邊線而跨越車道。范姓男子騎乘機車經過該路段時，因為未注意車前狀況撞上該車身亡。新竹地院依過失致人於死罪，處杜男有期徒刑3月，易科罰金9萬元。緩刑2年。

判決書指出，杜男去112年6月15日10時許，駕駛自用小客車，將車停放於新竹縣某鄉鎮道路旁時，原應注意在路側設有路面邊線（線型為白實線，線寬為15公分）路段，停車時前、後輪胎不得壓線或跨越，竟仍疏未注意，將車輛於停車時左側前、後輪胎壓住路面邊線而跨越車道。

范姓男子當天10時57分許，騎乘機車行經該路段，因未注意車前狀況而發生碰撞，致其人車倒地，並受有頭部、臉部、腹部、雙手部、左膝部及右側內踝部多處擦傷、雙側肺挫傷等傷害，雖經送醫急救仍於去年6月16日晚間10時33分許因中樞神經衰竭不治死亡。

法官認為，杜男疏未注意，將車輛於停車時左側前、後輪胎壓住路面邊線而跨越車道，最終依過失致人於死罪，處有期徒刑3月，易科罰金9萬元。緩刑2年。

杜男將車停在白色路面邊線旁，但未注意其車左側前、後輪胎壓住路面邊線而跨越車道，害騎車的范男撞上身亡。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影
杜男將車停在白色路面邊線旁，但未注意其車左側前、後輪胎壓住路面邊線而跨越車道，害騎車的范男撞上身亡。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影

新竹 車行 車道

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