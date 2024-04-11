強脫高中弟褲拍裸照 彰化男又拐國小童傳自慰影片判3年2月

彰化呂姓男子曾對高中的弟弟脫褲強拍裸照被判刑2年半確定，但他毫無悔改之心，又透過網路遊戲認識1名國小男童，還說「我們是情侶」、「想看你的」並以要送遊戲道具為由，引誘男童自拍生殖器、自慰影像，法院痛批呂無悔意，再依兒童及少年性剝削防制條例判他3年2月，可上訴。

檢警調查，呂男2023年透過網路遊戲認識男童，因對方要求贈送遊戲道具，呂就傳訊說「我們是情侶耶」、「我說過要鑽石跟東西要付出代價」、「我說過了教你拍什麼照片」，及「想看你的，這樣我們才會有感覺」等語。

呂並以此引誘男童自拍裸露生殖器、自慰的影像傳給他，後來因男童家長查看手機對話訊息才驚覺不對勁，報警後循線逮捕呂。

台中地院審理時，呂均坦承不諱，並有對話訊息、相關影像截圖等可佐；法院查，男童當時並無主動傳猥褻影像意思，呂則以贈送遊戲道具為代價要求對方自拍，屬於引誘兒童製造猥褻行為之電子訊號。

法院審酌，男童家長說，呂男不和他們和解，也沒有道歉、不聯絡。法院認為呂男並無彌補過錯之心，加上呂男過去就有猥褻、兒少性剝削前科，一共被判6月、2年6月確定，可見他素行不佳，不依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。