涉貪入監 竟指揮兒詐助理費…藍營高雄前議員陳粹鑾遭重判

國民黨籍前高雄市議員陳粹鑾詐領差旅費被判刑3年8月確定，入監後由女兒鄭安秝接棒當選市議員，但檢調查出，陳粹鑾因案入獄後，卻遙控指揮兒女繼續訛詐449萬元助理費，一審陳被判10年5月，今高雄高分院宣判，駁回陳粹鑾上訴，維持原判決。

檢方當時搜索時，因助理費是由鄭安秝申請，鄭也被傳喚到案，最後以30萬元交保候傳，檢方認為她是基於信賴長輩，接受母親、服務處王姓主任安排，因直到案發時仍未起疑，與常情無違，罪證不足，處分不起訴。

陳粹鑾曾任兩屆市議員，她被控利用考察名義帶家人出遊，向市議會請領3萬元考察經費，2018年被判刑3年8月定讞入監服刑。

檢調從她的助理名冊，發現有未成年掛名公費助理，懷疑藉人頭詐領助理費，2019年7月檢方發動搜索，同步提訊服刑的陳粹鑾偵訊。

檢調查出，2010年起，陳粹鑾透過人頭、低薪高報方式申請4名公費助理，有人申請3萬9000元薪酬，卻一分未進口袋，還有月領2萬2的助理，離職後拿回存摺，才發現被陳等人「低薪高報」。

陳粹鑾因案入監，市議員交棒給女兒鄭安秝，她卻仍利用兒子探監機會，遙控兒子與服務處王姓主任，製作不實助理名冊，詐領鄭安秝公費助理費用，總計8年詐領449萬餘元。

高雄地院法院審理時，陳粹鑾否認犯行，辯稱她協助清償債務，助理才甘願捐薪「以工抵債」，有些則是無法配合工作時間，部分薪資捐給服務處後，她再聘請自費助理。

但法官根據陳粹鑾、鄭安秝公費助理請領清冊，及助理等證詞，認定陳粹鑾是操控本案主要角色，一審重判陳粹鑾10年5個月徒刑，褫奪公權8年。王姓服務處主任、兒子鄭嘉宏各依貪汙、詐欺罪判2年6月、1年4月