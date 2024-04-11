快訊

12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

向北漂說掰掰？南科產值勝過竹科 台南人薪資超車高雄

南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉貪入監 竟指揮兒詐助理費…藍營高雄前議員陳粹鑾遭重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨籍前高雄市議員陳粹鑾詐領差旅費被判刑3年8月確定，入監後由女兒鄭安秝接棒當選市議員，但檢調查出，陳粹鑾因案入獄後，卻遙控指揮兒女繼續訛詐449萬元助理費，一審陳被判10年5月，今高雄高分院宣判，駁回陳粹鑾上訴，維持原判決。

檢方當時搜索時，因助理費是由鄭安秝申請，鄭也被傳喚到案，最後以30萬元交保候傳，檢方認為她是基於信賴長輩，接受母親、服務處王姓主任安排，因直到案發時仍未起疑，與常情無違，罪證不足，處分不起訴。

陳粹鑾曾任兩屆市議員，她被控利用考察名義帶家人出遊，向市議會請領3萬元考察經費，2018年被判刑3年8月定讞入監服刑。

檢調從她的助理名冊，發現有未成年掛名公費助理，懷疑藉人頭詐領助理費，2019年7月檢方發動搜索，同步提訊服刑的陳粹鑾偵訊。

檢調查出，2010年起，陳粹鑾透過人頭、低薪高報方式申請4名公費助理，有人申請3萬9000元薪酬，卻一分未進口袋，還有月領2萬2的助理，離職後拿回存摺，才發現被陳等人「低薪高報」。

陳粹鑾因案入監，市議員交棒給女兒鄭安秝，她卻仍利用兒子探監機會，遙控兒子與服務處王姓主任，製作不實助理名冊，詐領鄭安秝公費助理費用，總計8年詐領449萬餘元。

高雄地院法院審理時，陳粹鑾否認犯行，辯稱她協助清償債務，助理才甘願捐薪「以工抵債」，有些則是無法配合工作時間，部分薪資捐給服務處後，她再聘請自費助理。

但法官根據陳粹鑾、鄭安秝公費助理請領清冊，及助理等證詞，認定陳粹鑾是操控本案主要角色，一審重判陳粹鑾10年5個月徒刑，褫奪公權8年。王姓服務處主任、兒子鄭嘉宏各依貪汙、詐欺罪判2年6月、1年4月

今高雄高分院二審宣判，陳粹鑾部分維持原判，兒子鄭嘉宏上訴後坦認犯罪並主動繳回犯罪所得，合議庭考量他是囿於親情而受陳粹鑾指示，並非居於主導地位，刑度不變，另外宣告緩刑4年。王姓服務處主任因撤回上訴確定。

高雄市前議員陳粹鑾，涉詐領助理費被判刑10年5月。圖／聯合報系資料照片
高雄市前議員陳粹鑾，涉詐領助理費被判刑10年5月。圖／聯合報系資料照片

議員 貪汙

延伸閱讀

和監視器業者掛勾拿假發票詐公費 台中警局少年隊涉貪2交保

台中少年隊核銷「刑事活動費」涉貪？檢調漏夜訊問中

嘉市府前機要專員涉貪今發監 他提診斷證明延期入監

「就是喜歡」新北狼父性侵女兒多達70餘次 重判9年6月

相關新聞

獨／高雄離譜狼師寄生國小社團綑綁性侵童 「不認罪」延押理由曝

北高雄驚爆某國小20年正式教師竟性侵雙位數以上男童，高雄市議員白喬茵怒指，校方及教育局直到去年才知情，猶如「校園版的黃子佼」權勢逼迫男童就範還拍下殘忍性侵過程，去年9月檢方聲押狼師獲准，隔月即偵結起訴，橋頭地院表示，該師否認犯行，且難保該師再次犯行，因此，裁定延押。

「K小姐」指控黃子佼涉性侵 北檢分他字案偵辦

藝人黃子佼於去年被控涉犯強制猥褻、強制性交等罪，台北地檢署偵辦，因查無黃有強拍攝影像事證，黃已與被害人和解，處分不起訴。...

欠繳酒駕罰鍰8萬逾10年 台南分署這動作讓他一次繳清

台南48歲程姓男子11年前騎乘機車行經永康區勝利街，經警攔檢酒測超標遭市府交通局裁罰9萬元，隔年移送強制執行，核發執行憑...

統神被「感化」為失言道歉 李正皓：苗博雅是真的厲害

知名實況主「亞洲統神」張嘉航日前評論黃子佼事件不當言論引起譁然，他昨開直播挑戰台北市議員苗博雅，反而被對方耐心感化，他今...

雄檢又有明星檢察官離職！ 「舞弊殺手」范家振轉任律師

檢察界又有明星檢察官離職。曾偵破國考舞弊集團的前雄檢檢察官范家振，上月遞出辭呈轉任律師，今起換下檢察官紫袍，改穿律師白袍...

床上沾不明黏液...竟是噁室友闖入打手槍射在棉被上

台中柯姓男子自稱和陳姓室友有過節，去年見陳外出忘了鎖門，竟然闖入其房間在內閒晃，甚至異想天開躺在對方床上掏出自己生殖器打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。