共諜案 羅志明、夏復翔二審無罪

前台聯黨立委羅志明。圖／聯合報系資料照片 前台聯黨立委羅志明、海軍退役少將夏復翔多次邀退將赴大陸，被控協助陸方發展組織，依違反國家安全法等罪起訴，一審判羅志明無罪，夏復翔五個月徒刑。高雄高分院昨宣判，夏復翔改判無罪，羅志明維持原判，兩人均無罪。

羅志明、夏復翔捲入共諜案，一度均被羈押一四二天，羅一、二審無罪，須符合刑事妥速審判法條件才得再上訴，估難度不小，若最後檢方未上訴獲無罪確定，羅預估最多可領七十一萬元刑事補償金。

檢調指控，大陸藉「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」與羅志明、夏復翔取得聯繫，羅並結識具解放軍背景的商人李鷹。

二○一三年間，李鷹受邀來台打高爾夫球，羅引薦李鷹與夏復翔認識，多次藉打球機會，由夏復翔、羅志明引介四十八名退將赴大陸，接受「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」、李鷹等招待。

檢方認為大陸藉餐敘及座談會，向與會退將「統戰」，並由羅、夏兩人在台接觸退將，認定兩人藉機為大陸發展組織，依國安法起訴。

高雄地方法院認為，無李鷹與大陸官方存在特定關聯的確切證據，因無退將被「黃埔軍校同學會」吸收、拉攏，夏復翔犯行僅止於未遂，判夏五月徒刑、得易科罰金，羅志明則無罪。

檢方上訴，高雄高分院認為，「黃埔軍校同學會」早在二○○九年就以球會與台灣退將交流，因許多海軍退將居住高雄，便由夏擔任聯絡人，然國際局勢瞬息萬變，不能因舉辦國與台灣間情勢轉趨緊張，就認為參與活動者、聯絡人無視國家安全，為大陸發展組織。

合議庭認定，球會參與者可預期陸方會趁機表述政治理念，夏是評估參與者不可能盲目追隨，才聯繫有意願退將參與活動，此番評估，是基於兩岸頻繁交流的時空背景，不能因此認定夏有不法意圖。

另外，檢方也欠缺李鷹與大陸官方存在特定關聯的確切證據，綜合事證後，判兩人無罪。昨宣判時，僅夏復翔到場，聽到「無罪」後一臉輕鬆，簡短說「謝謝」。