聽新聞
test
0:00 / 0:00

共諜案 羅志明、夏復翔二審無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

前台聯黨立委羅志明。圖／聯合報系資料照片
前台聯黨立委羅志明。圖／聯合報系資料照片
前台聯黨立委羅志明海軍退役少將夏復翔多次邀退將赴大陸，被控協助陸方發展組織，依違反國家安全法等罪起訴，一審判羅志明無罪，夏復翔五個月徒刑。高雄高分院昨宣判，夏復翔改判無罪，羅志明維持原判，兩人均無罪。

羅志明、夏復翔捲入共諜案，一度均被羈押一四二天，羅一、二審無罪，須符合刑事妥速審判法條件才得再上訴，估難度不小，若最後檢方未上訴獲無罪確定，羅預估最多可領七十一萬元刑事補償金

檢調指控，大陸藉「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」與羅志明、夏復翔取得聯繫，羅並結識具解放軍背景的商人李鷹。

二○一三年間，李鷹受邀來台打高爾夫球，羅引薦李鷹與夏復翔認識，多次藉打球機會，由夏復翔、羅志明引介四十八名退將赴大陸，接受「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」、李鷹等招待。

檢方認為大陸藉餐敘及座談會，向與會退將「統戰」，並由羅、夏兩人在台接觸退將，認定兩人藉機為大陸發展組織，依國安法起訴。

高雄地方法院認為，無李鷹與大陸官方存在特定關聯的確切證據，因無退將被「黃埔軍校同學會」吸收、拉攏，夏復翔犯行僅止於未遂，判夏五月徒刑、得易科罰金，羅志明則無罪。

檢方上訴，高雄高分院認為，「黃埔軍校同學會」早在二○○九年就以球會與台灣退將交流，因許多海軍退將居住高雄，便由夏擔任聯絡人，然國際局勢瞬息萬變，不能因舉辦國與台灣間情勢轉趨緊張，就認為參與活動者、聯絡人無視國家安全，為大陸發展組織。

合議庭認定，球會參與者可預期陸方會趁機表述政治理念，夏是評估參與者不可能盲目追隨，才聯繫有意願退將參與活動，此番評估，是基於兩岸頻繁交流的時空背景，不能因此認定夏有不法意圖。

另外，檢方也欠缺李鷹與大陸官方存在特定關聯的確切證據，綜合事證後，判兩人無罪。昨宣判時，僅夏復翔到場，聽到「無罪」後一臉輕鬆，簡短說「謝謝」。

海軍 羅志明 補償金 解放軍 退將

延伸閱讀

歐盟主席：德國總理訪大陸 有必要討論產能過剩問題

菲律賓示威民眾踐踏習近平肖像 譴責大陸海上侵略

苗栗竹南鎮長方進興涉當選無效 二審今駁回、判當選有效確定

把握兩岸機器人商機 台產業界籲多開放陸商務人士赴台

相關新聞

拿降書拍照兼收賄 上校判免職

陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩，被對岸吸收，每月拿四萬元內應費，還穿軍服簽「投降承諾書」，最高法院依貪...

共諜案 羅志明、夏復翔二審無罪

前台聯黨立委羅志明、海軍退役少將夏復翔多次邀退將赴大陸，被控協助陸方發展組織，依違反國家安全法等罪起訴，一審判羅志明無罪...

樂陞案 北檢追徵犯罪所得12億餘元

樂陞科技前董事長許金龍涉犯證券交易法等罪，最高法院去年判許十年徒刑，併科六千萬元罰金，沒收犯罪所得定讞，許入獄服刑。台北...

新聞眼／有故事、沒證據 政治辦國安法案難定罪

前台聯立委羅志明被控違反國安法二審又無罪。司法案件要定罪，靠的是證據，檢察官因「政治正確」起風辦案，通不過檢驗，「向心案...

台中少年隊核銷「刑事活動費」涉貪？檢調漏夜訊問中

台中地檢署昨天上午指揮調查局中部機動工作站、政風人員，前往台中市少年隊及涉案警員的住處搜索，將多名涉案警員、證人帶回，檢...

為討債76萬一起分 新竹戰鼓團6人闖他家綁人亂棍打死

新竹市聯豐龍獅戰鼓團老闆兼教練張茗昱不滿劉姓男子積欠76萬元債務不還，去年1月對戰鼓團主管許男說：「誰能把這筆債務要回來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。