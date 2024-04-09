前立委羅志明捲共諜案遭押142天 若無罪確定估可領71萬補償

前台聯黨立委羅志明。圖／聯合報系資料照片

前台聯黨立委羅志明與海軍退役少將夏復翔捲入共諜案，兩人一度被羈押近5個月，直到去年6月一審宣判前才獲交保；羅一、二審均判無罪，夏一審判5月，二審無罪，其中羅志明因兩審級都無罪，檢方若要上訴，須符合刑事妥速審判法規定，預料上訴難度高，若羅無罪確定，估可領取71萬餘元刑事補償金。

檢方指控羅志明在大陸經商認識陸方的「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」副秘書長郝一峰（曾任中共中央統戰部處長），也因業務關係結識李鷹（父親為解放軍空軍退伍）。

2013年間，李鷹受邀來台打高爾夫球，羅志明引薦夏復翔與李鷹認識，李以邀請夏復翔赴陸打球等理由，請夏邀請台灣陸、海、空軍等退役將領赴陸，羅、夏共引介退將赴陸13次，有48名三軍退將接受招待。

退將赴陸後，接受大陸統戰部門、退役將領等人員邀宴，李鷹還請羅志明邀請前副總統呂秀蓮赴陸，最後被羅志明婉拒。

去年1月4日，高雄檢調見時機成熟發動搜索，帶回羅志明、夏復翔兩人，檢方複訊後聲押，隔天獲法院以20、15萬元交保，雄檢不服抗告，經二審撤銷發回，雄院認兩人安排親友前往大陸，有高度可能性是宣導「統戰」，裁定兩人羈押禁見。

羅志明與夏復翔從1月19日遭押，起訴移審後，也被法院裁定續押3個月，直到6月9日才准羅、夏各以50萬元、80萬元交保，並限制出境、出海8個月。

去年7月一審宣判，羅志明因罪證不足判決無罪，夏復翔則涉發展組織未遂，判刑5月得易科罰金，全案上訴後，高雄高分院今天宣判，因罪證不足，均判決兩人無罪。

依據刑事妥速審判法規定，一、二審無罪判決若要上訴三審，以「判決所適用之法令牴觸憲法」、「判決違背司法院解釋」、「判決違背判例」等條件違憲。