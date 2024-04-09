高一女生鼓起勇氣揭6年前性侵 法院判狼叔8年6月徒刑
彰化縣A女就讀國小時，為單親媽媽的男友多次口交，年滿16歲後鼓起勇氣報警，坦承害怕媽媽和男友分手才做，單親媽承認不想提告，雖男子辯稱沒強迫口交，彰化地院審結仍依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處有期徒刑8年6月。可上訴。
判決書指出，A女指稱，媽媽的男友很變態，利用她國小不懂事，多次騙她「吃」生殖器，被媽媽撞見後，她問狼叔「會怪媽媽嗎？」男子回答說「我會怪怎麼是她女兒。」那時她年紀小「戀愛腦」，且怕害媽媽和男友分手，即使感覺不舒服也忍耐。
A女的單親媽媽供稱與男子交往約6年，曾目睹就讀小三的女兒為躺在床上的男子口交，當場大喊「你們在幹什麼？」事後覺得「告來告去很麻煩」、「不想告」就沒追究。
男子的姊姊證稱，A女讀國中時曾吐露心事，說媽媽男友很戀態，會有肢體侵犯，社工家訪時媽媽都偏坦男友，害她差一點被安置。
男子辯稱「從來都沒有叫她幫我口內按摩」、「我沒有跟她發生過性行為」，矢口否認對A女有何強制性交行為。
法官審酌，男子為具有相當社會經驗及智識的成年人，為滿足己身性慾，竟未盡長輩之責，反而利用A女年幼懵懂，自我保護意識薄弱，且不敢輕易違抗的情形，無視她的意願而為強制性交犯行，嚴重戕害身心正常發展，犯後始終否認犯行，僅願賠償5萬，無法與被害人達成調解，兼衡他的犯罪手段及犯罪所生損害及生活經濟一切情況，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處男子有期徒刑8年6月。
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