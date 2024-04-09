嗆「要把妳燒死」潑汽油點火企圖燒死母 兒子判關5年半定讞

戴姓男子和姪女男友發生衝突，不滿母親維護外人，朝母親身上潑汽油，並嗆聲「我要把妳燒死」，再用打火機點燃紙張丟向母親，幸好母親躲過燃燒的紙條，並撲滅火勢，倖免於難，最高法院依殺害直系血親尊親屬未遂罪，判決5年6月徒刑定讞。

戴2022年1月2日上午9時許，與母親一起在新竹縣某步道前擺攤時，因故與姪女男友發生肢體衝突，母親見狀上前勸阻，戴認為母親「胳膊向外彎」迴護外人，而心生不滿，便開小貨車下山買汽油，再將母親推進倉庫休息室，揚言「我要把妳燒死」、「不要在這邊擺攤位了」。

戴同時朝母親身上潑灑汽油，之後退至倉庫門外，以打火機點燃紙張再丟向母親，並站在門外用手拉住大門門把，阻止母親逃生，幸好母親被潑汽油時，立即用毯子遮擋，閃躲過燃火的紙張，之後以手拍、腳踏方式撲滅紙張的火勢，藉機逃出報警處理。

戴否認犯行，供稱自己沒有買汽油朝媽媽潑灑，沒有將媽媽推入倉庫，也沒有以打火機點燃紙片丟向母親，或阻礙逃生，「我媽媽是為了想收取步道的清潔費才誣陷我」。

戴母作證指出，戴當時跟她說「我要把妳燒死」，邊說邊將汽油往她身上潑，剛好旁邊有一個小毯子，她拿過來擋著，之後她閃掉點火的紙張，且踩熄紙張上面的火，最後因為戴要讓外面的車輛通過，她趁機用手機打電話報警。

一審依殺害直系血親尊親屬未遂等罪判刑6年，二審改判5年8年徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審；更一審認為，戴不思感念母親撫育辛勞，僅因和姪女男友爭執，認母親偏袒外人，竟想潑汽油、點火方式殺害母親。

更一審指出，戴所為惡劣，犯後一再汙衊母親是為貪圖步道清潔費而誣陷他，也未對母親在他羈押期間持續送藥、寄錢至看守所等舉動有任何感謝，顯毫無自省之意。