蔡英文今揭牌科技犯罪偵查教育中心 盼警提升資安素養

蔡英文總統今天出席台灣警察專科學校，主持新建學生宿舍大樓「英才樓」，以及科技犯罪偵查教育中心揭牌典禮，內政部長林右昌、警政署長黃明昭、警專校長方仰寧、校友總會會長何明洲等人都出席。記者翁至成／攝影

蔡英文總統今天出席台灣警察專科學校，主持新建學生宿舍大樓「英才樓」，以及科技犯罪偵查教育中心揭牌典禮，內政部長林右昌陪同，蔡英文表示，警、消、海巡跟民眾息息相關，政府很重視，過去調高警勤加給、超勤加班費，這次改善廳舍空間，又成立科技犯罪偵查教育中心，都是提供第一線同仁更完善的支持。

除了內政部長林右昌，警政署長黃明昭、警專校長方仰寧、校友總會會長何明洲等人也出席，蔡英文說，4年前來參加警專75周年校慶，今天再來參加揭牌典禮，看到警專持續進步，政府提供更好的學習環境，代表對警察、消防、海巡的重視，警、消、海巡與民眾息息相關，是維護國家安全重要力量。

蔡英文說，上周台灣受到強震衝擊，要感謝每位警、消、海巡同仁投入救災，過去不論是調高警勤加給、調整超勤加班費的上限、增置幹部職務，或是改善廳舍空間，都是希望提供第一線的同仁，更完善的支持。

蔡英文說，過去學員的伙食費去年調高25%，全新的宿舍英才樓將提供更優質的居住環境，提升警專的容訓量，面對日新月異犯罪的手法，今天成立的科技犯罪偵查教育中心，從教育紮根，希望提升資安素養，掌握資安通訊尖端技術。

林右昌表示，總統最挺警專，給學生最好的師資、教學環境、軟硬體設備，跟第一線執勤環境無縫接軌，警專不只是訓練警、消、海巡同仁，還包括第一線警察員警的培訓跟調訓。

林右昌說，英才樓總工程經費9億4250多萬，預計今年8月學生就可以入住，有同學關心冷氣的問題，會協調警政署，希望今年提前做裝設，另外科技犯罪偵查教育中心投入了1億2500萬，是培育所有犯罪偵防人才重要的工具，未來警專學生都要受通識教育。