不甘病患被帶走名醫鄭丞傑控3人涉背信 北檢偵結不起訴原因曝

北秀診所負責人鄭丞傑提告曾在診所看診醫師宋晏仁、有合作關係的群健科技公司負責人林澄鋒、初日診所營養師官彧等人，涉嫌引導原病患至後成立的初日診所就診、查詢病患資料，涉嫌違反背信等罪。台北地檢署偵辦，認定宋僅是提供就診資訊給病患參考，罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

原有在北秀醫美健康管理診所看診的宋晏仁，於2021年間成立初日診所，開設減重門診業務。鄭丞傑認為，宋晏仁、林澄鋒涉通知北秀診所病患可轉診至初日診所；其次，兩人涉未經授權，擅自使用北秀減重療程規劃行程資料等營業秘密；此外，官彧涉於2022年間，取得一名病患資料，洩漏給初日診所。鄭提告宋、林與官涉犯刑法背信、營業秘密法、個人資料保護法等罪。

檢方偵辦，宋晏仁、林澄鋒與官彧均堅詞否認有上開犯行。宋曾向病人說明關診後會由其他醫師接手，並沒有私下引導，病患要選擇哪一間診所就診，並非他能控制；至於減重療程業務，則是他個人多年累積，業務操作細節只有他才知曉。

林澄鋒辯稱，群健公司與北秀診所有商業合作，由群健派醫生與導客、北秀診所派護理師與場所，之後經討論後中斷合作，據他所知，群健公司並無私下引導客人轉診至初日診所。

有關取得一名病患資料方面，官彧則辯稱，該病人是由北秀轉診而來，初日診所告訴他，該病患希望申請過去的檢驗報告，初日診所也有向檢驗所申請，於是他用診所提供的帳號與密碼登入系統取得資料，未接觸過任何北秀診所的系統。

檢方指出，北秀診所、宋晏仁、群健公司三方於2020年9月間，以口頭達成協議，約定宋每周二天至北秀診所開設控糖減重門診，並無簽立書面契約，無從認定實際約定內容。但是，從過去活動照片中的背板寫著「北秀醫美健康管理診所新館落成暨鄭丞傑教授、宋晏仁教授雙雄聯合開幕」等文字，認定雙方為單純合作的對象關係，且宋關診前僅是提供資訊給病患參考，至於病患是否因此轉診，非宋、林可控制，難認有背信犯行。