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呂秀蓮險被拉攏赴陸？ 羅志明共諜案無罪脫身理由曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前台聯立委羅志明邀請退役將領赴大陸接受統戰部門招待，羅說話時，左邊就是坐著大陸統戰官員。圖／取自黃埔軍校同學會活動手冊
前台聯立委羅志明邀請退役將領赴大陸接受統戰部門招待，羅說話時，左邊就是坐著大陸統戰官員。圖／取自黃埔軍校同學會活動手冊

前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉嫌助大陸統戰部門發展組織，被高雄地檢署起訴，一審羅志明獲判無罪，夏復翔則為發展組織未遂，輕判5月，全案上訴後，今高雄高分院宣判，均判兩人無罪；夏今到庭宣判，聽到無罪後臉露輕鬆，面對訪問僅說「謝謝」，未多做回應。

高雄高分院公布判決理由，認為檢方指大陸以「黃埔軍校同學會」拉攏退將，但該會早在2009年就以球會交流，不能僅因兩岸局勢變化，就認定參與活動者甚至聯絡人，有危害國家安全，為舉辦國發展組織。

合議庭認為，參加同學會雖可預期陸方會藉機表述「一國兩制」，但該行為嚴重偏離球敘交流主軸，夏身為海軍退將，是評估參與球會的將領不可能盲目追隨而被對方招攬，才連繫退將參加各次活動，此項評估，是基於兩岸頻繁對等交流的時空背景之下，難認夏有何危害國家安全意圖。

至於羅志明、夏復翔為解放軍發展組織部分，合議庭發現，羅、夏兩人引介參與珠海航空展等活動的退將，並無相對應出入境紀錄，實際參與的將領，也非由夏復翔引介，也欠缺與解放軍座談、餐敘證據。

合議庭認定，檢方雖指廣東太普樂生技公司董事長李鷹具解放軍背景，但欠缺李鷹與與大陸官方存在特定關聯的確切證據，因罪證不足，此部分也判決兩人無罪。

羅志明曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元復土地開發公司董事長，夏復翔則為海軍少將退伍，曾任國民黨黃復興黨部副主委，兩人因高爾夫球結緣。

檢方當時指控，羅志明長年在大陸經商，認識陸方的「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」副秘書長郝一峰（曾任中共中央統戰部處長），也因業務關係結識李鷹（父親為解放軍空軍退伍）。

2013年間，李鷹受邀來台打高爾夫球，羅志明引薦夏復翔與李鷹認識，李以邀請夏復翔赴陸打球等理由，請夏邀請台灣陸、海、空軍等退役將領赴陸，羅、夏共引介退將赴陸13次，有48名三軍退將接受招待。

檢調還從羅志明手機裡，發現2020年12月間，李鷹曾透過微信向羅志明提到「我了解呂大姐退休10年了，是可以過來玩的」，羅僅以「不行，她仍有國安人員保護中」簡短回覆。

對話雖未點名「呂大姐」是誰，但接受國安人員保護，姓呂的女性只有呂秀蓮一人，羅志明才坦承「呂大姐」就是前副總統呂秀蓮。

雄檢偵辦時，傳喚多名接受招待的退役將領作證，雖然到大陸參與活動多為「孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光」、「329黃花崗72烈士紀念活動」、「珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動」、「四川成都參訪團」及「珠海航空展」等行程。

但餐敘、球會時，都會有大陸、中共等統戰部門、解放軍將領等高階官員作陪，營造對台灣退將的重視，多名退將也證實，餐敘上陸方都會提到「兩岸和平統一」、「中華民族同文同種」等統戰話語。

陸方準備「發揚黃埔精神，促進祖國統一」布條，讓退將在上簽字。檢方以國安法起訴前立委羅志明、退將夏復翔，兩人今均獲判無罪。圖／引自黃埔軍校同學會活動手冊
陸方準備「發揚黃埔精神，促進祖國統一」布條，讓退將在上簽字。檢方以國安法起訴前立委羅志明、退將夏復翔，兩人今均獲判無罪。圖／引自黃埔軍校同學會活動手冊
海軍退役少將夏復翔（左）被控違反國安法，二審獲判無罪，今離開法庭時滿臉輕鬆。記者張議晨／攝影
海軍退役少將夏復翔（左）被控違反國安法，二審獲判無罪，今離開法庭時滿臉輕鬆。記者張議晨／攝影

羅志明 退將

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