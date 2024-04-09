他擋住車道竟罵對方「叭三小」 不滿判20天上訴遭駁回

林姓男子前年11月中旬晚間，將車臨停在桃園市桃園區某社區停車場前方道路，正巧鄭姓男子由停車場駛出遭阻鳴按喇叭提醒，林男不爽，以台語大罵對方「叭三小」等語，桃園地檢署依公然侮辱罪將林起訴並聲請簡易判決，桃園地院將林判處拘役20日，得易科罰金，詎料，林上訴請求從輕量刑，但遭合議庭駁回，本案定讞。

判決事實指出，林男2022年11月14日晚間，駕車到桃園市桃園區某街前臨時停車，適有鄭姓男子駕車欲自對面社區停車場駛出，遭阻擋而鳴按喇叭，詎林男竟心生不滿，基於公然侮辱犯意，當晚7點45分在停車地點，以「叭三小」、「白癡」等語辱罵鄭男，鄭拿著行車紀錄器向桃園警方提告。

檢方偵查時，林男經傳喚未到，但他於警詢時坦承有罵「叭三小」等語，但否認犯行，並以是鄭男長按喇叭，他以為鄭轉彎轉不出來，就體諒要開走，但鄭男挑釁按喇叭並有比中指，所以才罵「叭三小」，但他沒有印象有沒有罵「白癡」，他並沒有犯公然侮辱罪。

法官審酌，被告林男與告訴人鄭男素不相識，鄭駕車自社區停車場駛出，因遭被告林臨停車輛阻擋而鳴按喇叭，林因此心生不滿，未思理性溝通或以他法為適當表達，反而對告訴人鄭男口出上開侮辱性言語貶損告訴人的名譽，所為實有不該。兼衡被告未與告訴人達成和解等犯後態度，造成告訴人損害，及其高職肄業，自陳從事設計業、家庭經濟小康及素行等情狀，量處適當之刑。