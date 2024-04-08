快訊

旗下嚮辣、初瓦56人食物中毒 王品集團致歉：沒任何理由推諉責任

地牛翻身！花蓮縣近海16點45分規模4.5地震 最大震度3級

中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

台東父載3童上學遭酒駕撞翻 肇事駕駛涉逃逸 為公所員工

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導

台東1名男子今上午駕駛小貨車載3個孩子上學途中，在鹿野鄉遭人涉酒駕撞上，導致貨車翻覆，1大、3小皆受傷，所幸送醫後沒有大礙。肇事駕駛事發後逃逸，被警方在附近產業道路尋獲人車，肇事原因警方正調查中。

43歲陳姓男子駕駛小貨車，載送小孩上學時，遭63歲王姓男子駕駛自小客車撞上，導致小貨車翻覆。陳姓駕駛與車內三名小孩皆受傷，王姓男子負傷趁隙逃逸。

警方獲報後，在事發地點70公尺處的產業道路發現王男與肇事車輛，肇事雙方五人送醫後皆無大礙。警方對雙方駕駛進行酒測，陳姓駕駛無酒精反應，王姓駕駛則被測出0.17mg/l，他坦言早上又喝了一點酒，以為不會被測出。

據查，王男本身是延平鄉公所員工，酒駕肇逃原因不明，該起交通事故詳細肇因，將由關山警分局交通小隊調查釐清，並依法偵辦。

王男酒駕肇事逃逸，被警方在事發地點附近產業道路尋獲。圖／關山分局提供
王男酒駕肇事逃逸，被警方在事發地點附近產業道路尋獲。圖／關山分局提供
陳男駕駛小貨車載小孩上學卻遭酒駕撞翻。圖／關山分局提供
陳男駕駛小貨車載小孩上學卻遭酒駕撞翻。圖／關山分局提供

交通事故 小孩 酒駕

延伸閱讀

360度迴轉猛撞輕軌路樹！醉男開保時捷闖禍 竟丟下受傷女伴棄車逃跑

台中9天大執法抓218人酒駕 10人累犯將公布姓名、照片

影／又是你！台南5旬水電工2度酒駕 都被同一警員逮正著

前里長參選人酒駕撞傷網紅騎士 拖行數條街肇逃判8月

相關新聞

SBL假球簽賭案 斑霸稱不信任後衛才叫暫停 顏聞佐哭：絕無打假球

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地方法院二度開庭，塞內加爾籍球員斑霸出庭否認犯罪，沒有打假球，從非洲來台灣打球...

台東父載3童上學遭酒駕撞翻 肇事駕駛涉逃逸 為公所員工

台東1名男子今上午駕駛小貨車載3個孩子上學途中，在鹿野鄉遭人涉酒駕撞上，導致貨車翻覆，1大、3小皆受傷，所幸送醫後沒有大...

口罩工廠31歲失業男當詐騙車手取財 判有期徒刑1年10月

彰化縣張姓男子涉嫌加入名稱為「騎驢找馬」、「今晚打老虎」詐騙集團並擔任車手，依照集團指示前往花壇鄉市場公廁等地點，拿取詐...

黃子佼被爆性侵！ 婦幼警籲外拍先查證、網聊勿傳性影像

藝人黃子佼去年被控利用拍攝機會性侵及猥褻，獲檢方不起訴，因上網購買未成年性影像，涉兒童及少年性剝削防制條例獲緩起訴，昨又...

黃子佼案群情激憤 精神醫：就像父母賞孩子的一巴掌

藝人黃子佼因購買未成年偷拍片引發各界撻伐，網路社群上更不斷有聲討的文章出現，不少網友要求妻子孟耿如離婚、師父張小燕斷絕師...

黃子佼涉兒少性剝削條例 待緩起訴後繳國庫120萬與悔過書

藝人黃子佼於去年被控涉犯強制猥褻等罪，台北地檢署上周指出，黃無正當理由持有7張未成年人性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。