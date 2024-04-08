台東父載3童上學遭酒駕撞翻 肇事駕駛涉逃逸 為公所員工

台東1名男子今上午駕駛小貨車載3個孩子上學途中，在鹿野鄉遭人涉酒駕撞上，導致貨車翻覆，1大、3小皆受傷，所幸送醫後沒有大礙。肇事駕駛事發後逃逸，被警方在附近產業道路尋獲人車，肇事原因警方正調查中。

43歲陳姓男子駕駛小貨車，載送小孩上學時，遭63歲王姓男子駕駛自小客車撞上，導致小貨車翻覆。陳姓駕駛與車內三名小孩皆受傷，王姓男子負傷趁隙逃逸。

警方獲報後，在事發地點70公尺處的產業道路發現王男與肇事車輛，肇事雙方五人送醫後皆無大礙。警方對雙方駕駛進行酒測，陳姓駕駛無酒精反應，王姓駕駛則被測出0.17mg/l，他坦言早上又喝了一點酒，以為不會被測出。