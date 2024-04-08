口罩工廠31歲失業男當詐騙車手取財 判有期徒刑1年10月

彰化縣張姓男子涉嫌加入名稱為「騎驢找馬」、「今晚打老虎」詐騙集團並擔任車手，依照集團指示前往花壇鄉市場公廁等地點，拿取詐騙受害人交付的金錢，前後9人被詐報警，警方逮捕張男移送偵辦，彰化地方法院依違反個人資料保護法等罪，判處1年10月有期徒刑，沒收犯罪所得。可上訴。

判決書指出，31歲張男透迦IG加入「騎驢找馬」、「今晚打老虎」詐騙集團，詐騙集團成員假冒電影影城訂票系統人員、購物網站人員、發包家庭代工人員，先後詐騙趙姓等9名被害人，佯稱匯款系統錯誤要解除，詐騙5千元到4萬元不等，張嫌每次出任務成功可獲3千元報酬。

多名被害人不只一次匯款，發現上當後報警，彰化警分局、彰化北斗警分局、苗栗大湖警分局偵辦，循線逮捕張嫌，依涉犯個資法、詐欺罪、洗錢防制罪等多罪移送偵辦，彰化地院依法提起公訴。