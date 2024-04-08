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口罩工廠31歲失業男當詐騙車手取財 判有期徒刑1年10月
彰化縣張姓男子涉嫌加入名稱為「騎驢找馬」、「今晚打老虎」詐騙集團並擔任車手，依照集團指示前往花壇鄉市場公廁等地點，拿取詐騙受害人交付的金錢，前後9人被詐報警，警方逮捕張男移送偵辦，彰化地方法院依違反個人資料保護法等罪，判處1年10月有期徒刑，沒收犯罪所得。可上訴。
判決書指出，31歲張男透迦IG加入「騎驢找馬」、「今晚打老虎」詐騙集團，詐騙集團成員假冒電影影城訂票系統人員、購物網站人員、發包家庭代工人員，先後詐騙趙姓等9名被害人，佯稱匯款系統錯誤要解除，詐騙5千元到4萬元不等，張嫌每次出任務成功可獲3千元報酬。
多名被害人不只一次匯款，發現上當後報警，彰化警分局、彰化北斗警分局、苗栗大湖警分局偵辦，循線逮捕張嫌，依涉犯個資法、詐欺罪、洗錢防制罪等多罪移送偵辦，彰化地院依法提起公訴。
法官審酌張嫌犯罪的動機、目的、手段、在詐騙集團中的層級、分工角色，及其等對被害人造成的侵害程度，並考量他的素行、犯後態度，衡以他自述高職畢業，沒有其它專門技術或證照，未婚、無子女，之前在口罩工廠上班，口罩工廠生意不好關掉，目前沒工作，經濟來源是靠父母等一切生活經濟情況，合併定應執行有期徒刑1年10月。
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