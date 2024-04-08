控小五導師要她摸鳥7年後「憑夢境提告」 高院還清白但教職早飛了

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基隆一名國小導師被控11年前邀5年級女學生看A片，再拉下自己的褲子要女學生碰觸生殖器還上下擺動，基隆地檢署依對未滿14歲女子為猥褻行為罪起訴。導師喊冤稱窮困才考師院，不可能為私慾毀前程，並指女學生7年後才提告，且她因病住療養院，檢方依「夢境」起訴。一審判導師無罪，台灣高等法院駁回基檢上訴。

依刑事妥速審判法規定，導師可望無罪確定。該名導師後來在台南市的國小任職，校方早在2019年9月20日的性別平等教育委員會上就因認定構成性騷擾、情節重大，解聘了這名導師，他再申訴也被駁回。

這名老師2013年9月至2014年6月擔任提告的女學生五年級導師。女學生指控，某天中午午休時，老師帶她到教師休息室看A片，接著自己拉下外褲拉鍊、露出生殖器，要她的手去摸。2019年4月，女學生首次到台北市立聯合醫院松德院區接受治療，她主動向國小輔導老師說出遭猥褻的事，高中輔導老師得知後即做兒少保護案件通報。

導師否認犯行，說「整件事情根本沒有發生過」，並指女學生上六年級時因遭男同學霸凌、被班上集體排擠進輔導室，如果他真有這種癖好受害者不可能只有她一人。對於國小性平會一開始就認定他有罪，他感到很委屈。

律師也辯護稱，女學生憑著7年後「突發的記憶」來指控導師，而且還是因為罹患精神類疾病入住療養院，所述是否在正常身心下表達，大有疑問；女學生因高中課業無法符合家庭期待，壓力爆發，精神疾病與她的指控沒有關聯。

女學生2023年5月16日到高院具結作證，當時她已滿20歲。女學生表示，和五年級導師的關係還不錯，國三會考完還曾問可否可以找他？她因高中時住進松德院區，打電話給國小輔導老師說某晚夢到男病友裸奔，睡覺就夢見男生的下體，勾起她國小五年級發生事情的回憶，她想跟國小輔導老師確認有無此事，對方說「沒有」。

女學生認為她是到高中以後「那段記憶才被打開」，國小發生事情到高中這段時間，她沒有記憶。

心理諮商師則表示，女學生2021年間接受輔導、治療，她在住院時曾說自已被男網友性侵、被抓到車上輪姦，也曾說被小學同學與朋友強暴，但卻都沒有報警，說法有出入。