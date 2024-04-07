鑽娃娃機漏洞狂投1元取物 花190元被逮賠更多還被判拘役

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高雄邱姓男子發現夾娃娃機台沒設定好，只要投入1元硬幣就能開始玩，邱男發現漏洞後，換了190枚「1元」硬幣，成功以10分之1成本帶回5桶價值1900元的爆米花，檢方認定他以不正方法取物，依詐欺罪嫌將邱起訴，法院審理後，考量他以2000元跟台主和解，判拘役10天，得易科罰金。

邱男前年11月5日晚間8時許，到前鎮區某夾娃娃機店遊玩時，發現其中一台放滿爆米花的機台疑似未設定好，只要投入1元就能開始遊玩。

邱男見狀，馬上換了190枚「1元」硬幣，原本要投380元才能保夾1次的機台，讓邱男利用漏洞，只花38元就能「保夾」，他僅用190元就保夾5次，帶回5桶爆米花。

事後台主整理機台時，打開硬幣孔發現有大量1元硬幣，台內5桶爆米花也被夾走，他趕緊報警並調閱監視器，警方循線逮捕涉案的邱男。檢方偵查時，邱男坦承用1元硬幣取代10元硬幣夾走5桶爆米花。

檢方認為，玩夾娃娃機必須先投幣付費，才可以開始娛樂遊玩，屬「收費設備」的一種，邱男明知保夾要投380元，卻趁機台有漏洞時，仍採「不正方法」取物，偵結後依法起訴。