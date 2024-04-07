陸軍裝甲584旅二兵3天內嗆打4長官 法院判決出爐

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21歲魏姓男子去年10月中旬入伍，在陸軍裝甲584旅位於凌雲崗營區的聯合兵種第三營戰鬥支援連擔任二兵，今年1月初因對軍旅生活不爽，短短3天內，先後對少校連長、上士及中士等4名直屬長官怒嗆「你幾顆泡泡，有種出去談」、「出來輸贏」，桃園地檢署依違反陸海空軍刑法等案件起訴，桃園地院審結，依犯1次陸海空軍刑法之恐嚇長官罪處徒刑1年1月、2次陸海空軍刑法之強暴、恐嚇上官罪及1次強暴上官罪，應執行徒刑6月，得易科罰金。

由於最高檢察署去年已指示全國檢察機關，對於軍人影響任務或訓練執行的案件要速查嚴辦，必要時向法院聲請從重量刑，而此案也是桃園地檢署接獲魏男於新訓中心暴行犯上案件後，第一起檢方訊後聲請羈押、翌日偵結，並具體求處3年重刑，對於判決結果，陸軍第六軍團指揮部已建請檢察官提起上訴，維護我國軍的軍紀尊嚴。

犯罪事實指出，只需服4個月軍事訓練役的魏男，去年10月12日入伍服役，今年1月5日下午5點，在安官桌前，與少校連長發生爭執，竟對長官恫嚇並辱稱「你幾顆泡泡而已，有種我們出去外面談」、「X你X」、「還是你覺得你穿這身軍服，然後掛幾個槓很X」等語。

同月8日同個時間，魏男在連內吸菸區旁，突然出手推蔡姓上士導致蔡的胸部挫傷，並抓住對方衣領作勢毆打，恫嚇並辱稱「我外面很多兄弟、我外面混很大、不開心外面處理、要喬都可以來、禮拜五你可以試試看、出來輸贏」、「X你X、X小」等語，令蔡心生畏懼。其他幹部及同袍上前壓制，但魏仍未冷靜，持續揮肘攻擊上前制止者，導致徐姓中士腹部挫傷。

魏男遭帶離後，又突然衝向曾姓中士，出手推曾的胸口致挫傷，又作勢毆打，恫嚇並辱稱「保養排的、要不要出來輸贏、我沒有在理你部隊階級，我身上還有2條槍砲、出去也是要被關、我沒在怕、我沒差這一條，出來輸贏、出來喬」、「放假出去輸贏、我外面有兄弟、在營區門口讓你上新聞」、「X你XXX」等語，令曾心生畏懼；案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。