不滿開會遭打斷！女主管罵同事「神主牌」 法院判拘30日

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在桃園市聖保祿醫院工作的連姓女主管，去年5月間，不滿開會時遭下一場使用同間會議室同仁的敲門聲打斷，竟對著在外等候開會其他部門的黃姓等3名同仁脫口而出「三支神主牌已經立在那裏等了」，讓黃女等人氣得提告，遭檢方依妨害名譽案件起訴，桃園地院開庭時，連女自白認罪，法院改以簡易判決，將她依犯公然侮辱罪，判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

判決事實指出，54歲連姓女子去年5月23日下午在桃園市聖保祿醫院C棟地下1樓使用行政會議室進行會議，直到下午3點仍逾時尚未結束，正巧欲使用同個會議室的其他部門的黃姓、李姓及林姓等3名同仁，見連女的會議未按時結束，於是在會議室門外等候並敲門催促。

詎料，連女遭到催促竟然心生不滿，基於公然侮辱犯意，在當天下午3點2分突然打開會議室的門，對著站在會議室門外走廊的黃姓同仁等3人以台語說到「三支神主牌已經立在那裡等了」等語，足以貶損黃姓等3名同仁的人格及社會評價，氣得3人報警提告。

法官審酌，被告連女公然辱罵告訴人黃女等3人，貶損告訴人的人格評價及名譽感情，顯然欠缺對他人人格權的尊重，所為殊值非難；惟念及被告連女犯後坦承犯行，兼衡被告的犯罪動機、情節、所生危害暨其生活及經濟狀況、素行、年紀及智識程度等一切情狀，量處主文之刑，並諭知罰金。