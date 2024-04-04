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3月女嬰臉燙傷起水泡全身瘀傷 馬偕醫師揭父母照護過失

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

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新竹一對劉姓夫妻在2022年10月間，將僅3月大的女兒送往新竹市立馬偕兒童醫院急診，醫師發現女嬰臉上起水泡，全身多處瘀傷，右臉也有燙傷，立即通報。檢警調查認定2人有照護過失，新竹地院依過失傷害罪，將劉姓夫妻各判處拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年。

判決書指出，劉姓夫妻與3月大女兒共同居住，但卻忽視女兒發育尚未完全，須細心照料其身體健康與安全，2022年10月間在住處因疏未注意照護，導致女兒身上出現一連串傷勢，包括10月16日，女嬰左臉疑似水泡破裂表皮脫落、18日腹部出現瘀傷、20日左大腿外瘀傷。

不僅如此，10月22日右臉頰、下頷角、太陽穴附近、耳朵、前額、鼻樑、眉骨表面、右眼瞼出現瘀傷、26日左臉頰至下巴、右臉頰自下眼瞼至下巴、包含人中紅腫、28日晚間右臉頰、右眼皮、腹部、腿部出現瘀傷、右眼、右臉亦受有燙傷。

2022年10月28日晚間11時許，劉姓夫妻將女嬰送往新竹市立馬偕兒童醫院急診，經醫師發現女嬰身上多處傷勢，立即通報，檢警調查後，認定2人有照護過失。

法官審理，劉姓夫妻因疏未注意照護女嬰，造成女嬰身上多處傷勢，最終依過失傷害罪各判處2拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年。

新竹一對劉姓夫妻在2022年10月間，將僅3月大的女兒送往新竹市立馬偕兒童醫院急診，醫師發現女嬰臉上起水泡，全身多處瘀傷，右臉也有燙傷，立即通報。記者黃羿馨／攝影
新竹一對劉姓夫妻在2022年10月間，將僅3月大的女兒送往新竹市立馬偕兒童醫院急診，醫師發現女嬰臉上起水泡，全身多處瘀傷，右臉也有燙傷，立即通報。記者黃羿馨／攝影

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