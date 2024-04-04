2度性侵女童坐牢多年仍有高危險 法院再命強制治療3年

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台中古姓男子曾接連持凶器脅迫2名女童性侵，服刑16年多將執行完畢，台中地院根據鑑定報告，發現古有高度再犯風險、低度可治癒性，且古在監受治療時，還自稱為滿足私慾學色情片、找女童比較好騙等語，法院參酌社工、心裡評估等，裁定他刑後應入醫療機構，強制治療3年，可抗告。

台中地檢聲請指出，古男因強制性交等罪被判18年確定，與另案送監執行至今已滿16年1月，古男服刑期間再經鑑定、評估小組報告決議，認為他有再犯危險，因此向法院聲請裁定命其進入醫療機構施以強制治療。

台中地院查，古男分別於2001、2003年間，各犯下1起攜帶凶器對14歲以下女子，以脅迫方式為強制性交，被判刑8年、10年6月，應執行18年，2004年又因竊盜、強盜，判刑6月、7年8月，以上案件經定應執行刑20年確定。

法院審酌，因古男性侵案部分，已於今年2月16日執行完畢，目前持續執行剩餘預計至6月16日止，而古在監期間接受團體、個別治療，但結果都認定他再犯可能性為「高危險」、「低度可治癒性」。

鑑定報告也指出，古男無自省、社會或家庭支持不佳，缺乏同理心，建議接受刑後強制治療；法院也根據鑑定中記載，古男態度閉重就輕，無法提出出獄規畫，且其少年期間就曾因強制性交被判4年，出監不到1個月又再度對女童作案，服刑時也不斷違規。

鑑定也記載，古男自稱為滿足私慾，仿照色情影片陸續犯案，還犯行淡化成「慾望太強，年輕不懂事，老婆房事不配合」、「找女童下手比較好騙」。