聽新聞
test
0:00 / 0:00

載選民吃海鮮 樁腳一家3人判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

高雄市議員黃天煌。記者劉學聖／攝影
高雄市議員黃天煌。記者劉學聖／攝影
高雄國民黨籍市議員黃天煌的陳姓樁腳夫妻與女兒，被控藉餐會幫黃天煌賄選，檢方將陳男一家三口依違反選罷法起訴，並對黃提起當選無效之訴；法院審理後，認定三人不法行為與黃無關，判黃當選有效確定，但陳男一家三口被認定助選，依選罷法判刑三年二月至三年四月。

前年十月廿二日，黃天煌在「88跳蚤市場」舉辦競選總部成立大會，陳姓樁腳夫婦和女兒包下遊覽車，載卅多名選民到場助勢。

活動結束後，陳等人原車載往東港海鮮餐廳，享用每桌五千元海鮮大餐後，再載返高雄。

檢調接獲舉報，傳喚陳男及十多位與會里民到案，依出席者證詞，認為陳男在車上叮囑選民支持黃天煌連任，已涉及賄選，複訊後聲押三人，但法院裁定三人無保請回。

市議員選舉結果出爐，黃天煌順利連任，檢方認為陳男幫黃天煌賄選，依違反選罷法將陳家三口起訴，並對黃天煌提起當選無效之訴。

黃天煌當選無效部分，一、二審法院均認為，陳男三人行為不可擴張為黃天煌不法行為，缺少證據佐證黃指示陳男一家三口舉辦餐會賄選，駁回檢方起訴，判黃天煌當選有效確定。

陳家三口涉賄部分，三人在法院審理時辯稱，造勢活動有人沒有拿到包子及肉粽，怕他們肚子餓才提議去東港吃飯，這僅是里民間博感情的餐宴，未要求他們支持特定人選。

但法官發現，陳男妻子在造勢前一周就向餐廳訂桌，下訂遊覽車時也有清楚告知司機要先去參加造勢活動，再去東港吃飯，認定他們不是臨時起意，而是早有預謀籌畫餐宴。

法官認為，餐宴時陳家三口還逐桌敬酒，感謝選民參與黃天煌競選總部成立大會，認定陳家三人賄選罪證明確。

樁腳 當選無效 競選總部

延伸閱讀

樁腳宴請選民大啖海鮮宴 市議員保住樁腳一家要坐牢

前彰縣議員林茂明涉賄選 判刑2年定讞

它到底算不算海鮮？沒有螃蟹口感的蟹肉棒是用什麼做成的？

又是幽靈人口惹禍…金門縣議員楊育菡當選無效定讞 吳佩雯將遞補

相關新聞

幫詐團送貨到野外 司機遭判刑

白牌司機許姓男子涉接受詐團委託，到超商領取被害人所寄金融卡包裹，送貨至指定鄉間道路旁廢棄沙發或水塔製造斷點，最遠距離達五...

載選民吃海鮮 樁腳一家3人判刑

高雄國民黨籍市議員黃天煌的陳姓樁腳夫妻與女兒，被控藉餐會幫黃天煌賄選，檢方將陳男一家三口依違反選罷法起訴，並對黃提起當選...

北市前議員林穎孟告助理求償 上訴遭駁回

台北市前議員林穎孟不滿助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假須拿出憑證、議會慣老闆、草包加低能等，提告前辦公室主任吳香...

女師遭壓無法抵抗...慣竊侵入宿舍偷2千元 現場遺留保險套露餡

陳姓男子4年前侵入台南某大學校教師職務宿舍，竊取女老師放在1樓餐桌處側背包內錢包現金2千元，女師報警，在房外2樓樓梯口處...

請生理假得附憑證？遭助理指為草包、慣老闆 林穎孟求償再吞敗

台北市前議員林穎孟不滿助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假需拿出憑證，挨批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「草包+低能...

司法聯盟鏈本月正式上線 法務部：刑、民事與行政訴訟均適用

司法程序中證據的真實性是司法為人信賴的基礎，司法聯盟鏈共同驗證平台2024年4月1日啟用，讓法院、檢察署提供的數位證據更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。