載選民吃海鮮 樁腳一家3人判刑

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高雄市議員黃天煌。記者劉學聖／攝影 高雄國民黨籍市議員黃天煌的陳姓樁腳夫妻與女兒，被控藉餐會幫黃天煌賄選，檢方將陳男一家三口依違反選罷法起訴，並對黃提起當選無效之訴；法院審理後，認定三人不法行為與黃無關，判黃當選有效確定，但陳男一家三口被認定助選，依選罷法判刑三年二月至三年四月。

前年十月廿二日，黃天煌在「88跳蚤市場」舉辦競選總部成立大會，陳姓樁腳夫婦和女兒包下遊覽車，載卅多名選民到場助勢。

活動結束後，陳等人原車載往東港海鮮餐廳，享用每桌五千元海鮮大餐後，再載返高雄。

檢調接獲舉報，傳喚陳男及十多位與會里民到案，依出席者證詞，認為陳男在車上叮囑選民支持黃天煌連任，已涉及賄選，複訊後聲押三人，但法院裁定三人無保請回。

市議員選舉結果出爐，黃天煌順利連任，檢方認為陳男幫黃天煌賄選，依違反選罷法將陳家三口起訴，並對黃天煌提起當選無效之訴。

黃天煌當選無效部分，一、二審法院均認為，陳男三人行為不可擴張為黃天煌不法行為，缺少證據佐證黃指示陳男一家三口舉辦餐會賄選，駁回檢方起訴，判黃天煌當選有效確定。

陳家三口涉賄部分，三人在法院審理時辯稱，造勢活動有人沒有拿到包子及肉粽，怕他們肚子餓才提議去東港吃飯，這僅是里民間博感情的餐宴，未要求他們支持特定人選。

但法官發現，陳男妻子在造勢前一周就向餐廳訂桌，下訂遊覽車時也有清楚告知司機要先去參加造勢活動，再去東港吃飯，認定他們不是臨時起意，而是早有預謀籌畫餐宴。

法官認為，餐宴時陳家三口還逐桌敬酒，感謝選民參與黃天煌競選總部成立大會，認定陳家三人賄選罪證明確。