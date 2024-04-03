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台南男酒後巷弄內揮舞3刀 報警協助管束竟是他

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

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台南駱姓男子今年3月4日酒後與兒子口角，持1把菜刀、2把水果刀在永康巷弄內揮舞，兒子無法控制其行動，報警協助管束，警方當場查扣3把刀械，駱辯稱，為了兒子才把這件事情擔在自己身上，但其供詞與證據不符，法官認他無正當理由攜帶具有殺傷力器械處罰鍰6千元。

警方3月4日晚間9時16分許據報，永康區中山南路巷弄內，有人飲酒後手持刀械揮舞，並在馬路上四處遊蕩，妨害安寧秩序。員警趕赴現場，並當場查扣菜刀1把、水果刀2把，而報案者則是當事人的兒子。

駱否認有何違反社會秩序維護法，他辯稱，怕刀械掉在地上，才把刀械撿起來，因為他要保護別人，怕兒子拿這3把刀去傷害別人，他希望制止兒子、為了保護兒子才會有這樣的行為，「我為了兒子才把這件事情擔在自己身上」。而他經吐氣酒測濃度達每公升0.43毫克。

駱的兒子證稱，與父親因為家事起爭執，父親酗酒後，持菜刀1把、水果刀2把揮舞並行走在道路，該處是公眾得出入的場所，他無法控制父親，所以報警請求警方協助管束父親。

法官認為，駱所辯與兒子證述，及其他客觀證據所示情形不符，且倘當下兒子有意持刀傷害他人，又豈會自行報警、請求警方協助管束父親，顯見駱所辯不足採信。

且依員警密錄器錄影檔案及錄影畫面截圖所示，駱飲酒後酒醉狀態下，手持3把刀械，將刀刃顯露於外而有揮舞舉動，並行走於公眾得往來經過一般道路，為不特定人所得共同見聞，顯難認有正當理由，且客觀上確足使周遭人心生恐懼，已達妨害公共秩序及擾亂社會安寧程度，應依法論處。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新市簡易庭認為，駱男所辯與兒子證述，及其他客觀證據所示情形不符，認他無正當理由攜帶具有殺傷力器械處罰鍰6千元。圖／本報資料照
新市簡易庭認為，駱男所辯與兒子證述，及其他客觀證據所示情形不符，認他無正當理由攜帶具有殺傷力器械處罰鍰6千元。圖／本報資料照

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