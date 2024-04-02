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婚姻不順...送貨員隨機襲胸8女、強扯1女裙 下場出爐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

魏姓送貨司機前年8月到10月間，分別在新北市板橋車站、大遠百停車場對9名女子（包含4名少女）襲胸、摸臀、掀遮陽裙，新北地方法院依人故意對少年犯乘機猥褻罪判8月刑，違反性騷擾罪、強制罪部分判1年得易科罰金之刑。魏上訴，台灣高等法院今改判得易科罰金部分之刑為8月，其餘駁回。

魏姓男子有多次妨害風化前科，因婚姻生活不順，從2022年8月到10月間，陸續在新北市板橋火車站、板橋公車站、大遠百、板橋捷運通道伸出狼抓，對9名被害女子性騷、乘機猥褻，被害人對公共場所、陌生人士產生恐懼，惶惶不安。

新北地院審理發現，魏前年8月23日下午3點多，在板橋車站第四月台樓梯間，對經過他身旁的一名襲胸得逞後逃離；9月13日下午5點多又隨機在板橋火車站第三月台樓梯間對一名少女襲胸；9月21日下午5點58分再於板橋火車站第三月台樓梯間對少女襲胸；9月23日上午6點40分，在板橋公車站第三月台連通道，對穿著高中校服的女學生環抱襲胸。

10月2日上午6點51分許，一名少女為占位置練舞，在板橋捷運連通道睡著，魏彎腰伸手摸胸連抓3下6秒後離開；接著，魏又在大遠百B2停車場內對3女襲胸、摸臀，還試圖強拉另1女的遮陽裙。被害女子報案，警方循線抓人。

新北地院審理時，魏僅坦承曾對4女性騷擾，但對於其他人的指控，則辯稱「手放在她胸前時，正猶豫要不要摸時不小心碰到」，也否認強制脫裙。新北地院審酌魏有多次妨害風化前科，對9女性騷擾分別判刑，但其中有因和解，公訴不受理。

高等法院審理期間，魏再與其中1名被害人和解，因此撤銷改判，但其他人部分上訴無理而駁回。

魏姓送貨司機前年8月到10月間在新北市板橋車站、大遠百停車場對9名女子（包含4名少女）襲胸、摸臀、掀遮陽裙，台灣高等法院依故意對少年犯乘機猥罪判8月徒刑，另犯性騷擾罪、強制罪部分處8月得易科罰金之刑。示意圖／ingimage
魏姓送貨司機前年8月到10月間在新北市板橋車站、大遠百停車場對9名女子（包含4名少女）襲胸、摸臀、掀遮陽裙，台灣高等法院依故意對少年犯乘機猥罪判8月徒刑，另犯性騷擾罪、強制罪部分處8月得易科罰金之刑。示意圖／ingimage

性騷擾 火車站

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