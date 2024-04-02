鄭天財競選團隊夫妻檔收陸資助選舉、免費旅遊 北檢今反滲透法起訴

去年，花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長及總幹事李尚典及郭佩金，涉嫌多次收受廣西台辦聯絡交流處的現金資助與免費旅遊招待，替時任國民黨平地原住民立委候選人鄭天財拉票。台北地檢署指揮新北市調查處偵辦，今依涉犯反滲透法起訴李、郭夫妻兩人。

檢方指出，廣西台辦聯絡交流處、及該單位處長陳懋，均為反滲透法規範的滲透來源。李尚典為鄭天財競選團隊參謀長，郭佩金為鄭天財競選後援會成員。

檢調查出，李尚典及郭佩金於2023年間，涉受陳懋委託、指示及資助，利用網路宣傳及參與拉票。李、郭兩人先與陳懋約定提供免費廣西旅遊落地招待；並於同年4月19日至24日赴廣西旅遊，途中雙方約定替鄭天財拉票，陳懋將額外支付獎金。

檢調查出，李尚典及郭佩金陸續數團安排出團事宜，期間由郭委託不知情團員各攜帶不超過外幣限額的人民幣回台，分批將款項匯入李的銀行帳戶，兩人受資助共人民幣12萬元。

起訴指出，李尚典與郭佩金期間定期向陳懋回報競選進度、討論選戰策略規劃。檢調今年1月26日執行搜索李、郭住處，扣得人民幣現金及行動電話2具。

檢方指出，李尚典和郭佩金兩人利用少數民族交流名義，圖取個人利益，多次收受滲透來源資助及旅遊招待，替特定候選人助選，事後對於競選成果相當自豪，向陸方官員稱「我要回南寧領獎了」，對方則回應「慶功酒已經準備好」等語。

檢方今依涉違反反滲透法第4條第1項之受滲透來源委託、指示、資助，利用網際網路為候選人宣傳及參與競選造勢、拜票活動而犯同條第2項之罪嫌，起訴李、郭兩人。