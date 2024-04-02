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泰國投資熱 房產公司勸投資代辦移民簽證開罰
台北某房產投資公司巡迴各地星級飯店舉辦說明會，以「官方獨家授權」、「免費送泰國菁英簽證」，招攬民眾投資泰國房產、代辦泰國長期居留簽證。移民署蒐證、審查，認為違反入出國及移民法，對負責人及業務員，各重罰20萬元。
遭裁罰的房產公司陳姓負責人向移民署答辯，公司是泰國商子公司，只是介紹投資泰國房產，並沒有辦理移民、居留簽證，推稱是鄧姓業務員私自招攬代辦。鄧姓業務員也稱只是和代辦業者合作，但移民署認為他交代不出合作業者，公司商登是房產公司，也提不出外商機構相關證明，審查後，3月底對陳、鄧2人裁罰。
移民署人員指出，近來也有許多直播主在網路，招攬民眾投資泰國房產，宣傳中如涉及移民業務，也可能違反入出國及移民法。
據了解，台北某房產公司趁泰國置產旅遊熱潮，鄧姓業務員竟趁這股熱潮，與房產公司負責人陳男合作，在臉書宣傳舉辦泰國移民居留及置產說明會，並於公司官網刊登「官方獨家授權」、「免費送泰國菁英簽證」等訊息，招攬民眾辦理移民業務。
移民署高雄專勤隊得悉，去年下半年，陳的房產公司在臉書瘋傳泰國房地產購置廣告，並在高雄等地承租觀光飯店場地，趁他們在高雄舉辦首場投資說明會，派員蒐證，發現房產公司主打「成為會員即可享受泰國特權且可長期居留泰國」等標語，並強調由泰國政府在台授權辦理、不需購置房產也可辦理泰國長期居留簽證，移民署認為疑有非法經營移民業務情事，事後通知陳、鄧說明。
移民署審查後，認為主辦房地產公司未經許可在官網刊登移民業務廣告，並收受泰國居留簽證申請，再由鄧男轉交泰國端處理，顯已違反我國入出國及移民法，未經許可不得經營移民業務之規定，對陳、鄧2人各重罰20萬元。
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