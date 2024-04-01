工程行闆娘遭鄰居整6年還上街景圖 忍耐多年提告贏了

高雄謝姓婦人和隔壁鍾姓鄰居長期不睦，謝女不僅在兩戶中間掛布條、字牌指控鍾女「戲劇毒男女」、「嚴重變態」，還涉嫌毀損鍾女擺放的盆栽、雨遮，氣得鍾女對謝提告，法院審理後，依公然侮辱罪判謝拘役30天，民事部分，鍾求償60萬元，法院判謝女應賠35萬。可上訴。

判決指出，鍾女、謝女住在仁武區水管路附近巷弄內，兩人隔鄰而住，卻長期不睦，鍾女指控謝女從2016年起，就多次打破她擺放的盆栽，甚至砍斷馬達管線。

有時鍾女公司員工將車輛停在門前，謝女就會故意從樓上往下澆水或用寶特瓶丟車子、刮傷車輛，甚至惡意破壞雨遮。

不僅於此，前年9月起，謝女還在鍾女擺放的盆栽上懸掛字牌，上面稱鍾女是「戲劇毒男女」、「嚴重變態」等字，鍾女多次拿掉字牌，謝女仍繼續書寫懸掛，不然就是在兩屋交界處懸掛床單、破爛衣物。

謝女字牌還被google接景車拍下，鍾女忍耐多年後，決定報警對謝提告，法院審理時，謝女辯稱是鍾女常在她家門前破壞，才會將鍾的犯行寫在字牌、飼料袋上。

但法官認為，謝女寫在字牌上的文字，僅有空泛紀載「騷擾毀損偷走物品入侵隔壁住戶」、「已造成嚴重毀損傷害隔壁住戶安危」等字眼，卻未指明鍾女友用何種方式騷擾。法官認定謝女行為已純粹流於情緒性人身攻擊或謾罵，已逾越合理評論範疇，應屬抽象謾罵公然侮辱，綜合事證後，依公然侮辱罪合併處拘役30天，得易科罰金。