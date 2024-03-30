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台中人注意4月3日前持續擴大抓酒駕 年初已取締破千件

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局規畫3月26日至3月30日連續5天執行防治酒駕勤務，針對全市易飲酒處所、周邊道路等安排全面式攔檢部署，同時提高見警率嚇阻酒駕行為，警方考量清明連假前夕親友餐敘多，擴大抓酒駕將持續至4月3日，一連9天全市大執法，另統計今年1、2月台中已取締1050件酒駕違規。

台中市警局交通大隊指出，根據往年經驗，清明掃墓祭祖期間因親友餐敘機會多，駕駛人容易心存僥倖導致酒駕機會大增，除了3月26日至3月30日連續5日酒駕大執法外，決定再延長4日至4月3日止，一連9日全市嚴格取締酒駕。

交大統計，今年1、2月已取締1050件酒駕交通違規，名列六都第一，其中酒駕肇事死亡人數為4人，比去年同期減少5人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市酒駕大執法將延長至4月3日。圖／警方提供
台中市酒駕大執法將延長至4月3日。圖／警方提供

台中市 酒駕

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